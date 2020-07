Covid-19: Ve Slezsku přibylo 47 nakažených, rozvolnění je největší na Bruntálsku

"Včerejší den (čtvrtek) byl ve znamení poklesu nových pozitivně testovaných. Nejsme největším podílníkem na celkových číslech v ČR. Při počtu provedených testů u nás oproti ostatním je to dobrá zpráva. Dodržujme poslední opatření, je to jediná cesta, jak to dále zlepšit," komentoval zveřejněné grafy Vondrák.

Z grafů rovněž vyplývá, že vzrostl počet pacientů v nemocnicích a to na 54 hospitalizovaných. Počet zemřelých se zvýšil o jednoho na 75.

Od dnešních 06:00 platí v regionu zmírněná protiepidemická opatření, rozvolnění je největší na Bruntálsku, které má minimum nakažených. Lidé tam znovu mohou chodit ve vnitřních prostorách i MHD bez roušek, nosit je musí jen do zdravotnických a sociálních zařízení. Není tam omezen provoz restaurací, koupališť a dalších sportovišť.

V dalších okresech nutnost nosit roušky v budovách i dopravě zůstává v platnosti. Časově je omezen provoz restaurací a barů, které smí fungovat do půlnoci a na umělé koupaliště nemůže více než 500 osob. Mohou se ale znovu konat venkovní akce do 1000 osob, podmínkou je s výjimkou Bruntálska nošení roušky.

Na Bruntálsku ale stávající rozvolnění už od následujících dnů zpřísní nová plošná nařízení ministerstva zdravotnictví. Zatímco dnes může na vnitřní akci zavítat ještě 1000 osob a mohou být bez roušky, od soboty, pokud počet návštěvníků překročí stovku, musí mít znovu roušky. Od pondělí se pak navíc limit sníží na 500 osob.

Data a údaje o nemocných se z různých zdrojů liší, důvodem jsou odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje 3887 pozitivně testovaných. Hygienici data o nemocných vykazují až v okamžiku, kdy s nimi mají provedeno epidemiologické šetření. Statistika, kterou ke koronaviru zveřejňuje ministerstvo zdravotnictví, zase v regionu k dnešku udává 4266 nemocných od počátku pandemie.