Covid: Česko má za týden na obyvatele 10krát více případů než Polsko

ČR v přepočtu na 100.000 lidí vykazuje zhruba desetinásobek proti Polsku, které má za uplynulý týden kolem 11 nových případů na 100.000 obyvatel, což je nejméně ze sousedních zemí.

V Olomouckém kraji za 24 hodin přibylo 98 případů nákazy novým koronavirem. Vyplývá to z údajů zveřejněných v noci na dnešek ministerstvem zdravotnictví, které od začátku pandemie eviduje v regionu 2085 nakažených. O den dříve jich bylo 1987. V prvním, zeleném stupni rizika, který znamená lokální ohniska a sporadické komunitní šíření, jsou v kraji okresy Olomouc, Přerov a Prostějov.

V tomto týdnu počet nově zjištěných případů přibýval za 24 hodin zhruba v šesti desítkách, dvojnásobný nárůst ukázaly statistiky zveřejněné ministerstvem v noci na pátek. K sobotě nárůst počtu nakažených v regionu znovu klesl. Ministerstvo dosud zaznamenalo v Olomouckém kraji 1190 vyléčených z nemoci covid-19, zemřelo s ní 26 lidí.

Ministerstvo zdravotnictví eviduje všechny nakažené s trvalým bydlištěm v kraji, údaje hygieniků jsou tak o něco nižší. I podle jejich statistik zveřejněných v pátek k 18:00 však za posledních 24 hodin přibylo 88 případů. Celkem jich dosud zaevidovali 1935. "Počet aktuálně pozitivních případů je 580," uvedli hygienici. Například v pondělí bylo podle nich v kraji aktuálně nemocných 344 lidí.

Nejvíc případů je na Olomoucku, kde hygienici evidují od počátku pandemie 1207 případů. Dalších 289 jich zaznamenali na Prostějovsku, 232 na Přerovsku, 168 na Šumpersku a 39 na Jesenicku. S covidem-19 dosud podle údajů hygieniků zemřelo v Olomouckém kraji 27 lidí a 1332 se jich z onemocnění vyléčilo. Aktuálně hygienici evidují 293 nakažených lidí na Olomoucku, 98 na Přerovsku, 97 na Prostějovsku, 70 na Šumpersku a 22 na Jesenicku.

Na nepříznivou epidemiologickou situaci zareagovaly nemocnice napříč krajem, které zakázaly či omezily návštěvy. Nemocnice v Prostějově, Přerově i ve Šternberku v úterý oznámily, že chtějí zdvojnásobit počet odebraných vzorků na test nákazy covid-19. Fakultní nemocnice Olomouc má kapacitu až 400 odběrů denně, i tak zařízení eviduje enormní nárůst počtu vyžádaných vyšetření u indikovaných pacientů.

Olomoucký kraj je v celkovém počtu nakažených na 100.000 obyvatel osmý mezi kraji. Podle ministerstva zdravotnictví se v regionu covidem-19 nakazilo téměř 330 lidí ze 100.000. Nejvíce nakažených je v Praze, 836 na 100.000 obyvatel. Počet potvrzených případů v České republice od začátku pandemie je 46.262, vyléčilo se 23.858 lidí a 495 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Nyní má nemoc 21.909 lidí, hospitalizaci potřebuje 480 z nich, uvedlo ministerstvo.

Ve Zlínském kraji přibylo podle krajské hygienické stanice za posledních 24 hodin rekordních 158 případů nákazy novým koronavirem. Od začátku pandemie k dnešnímu ránu hygienici v regionu zaznamenali v součtu 1699 případů nákazy. Aktuálně má podle hygieniků covid-19 v kraji 884 lidí, ještě v úterý ráno jich bylo 495. Z nemoci se dosud vyléčilo 808 lidí, sedm jich s covidem-19 zemřelo.

Nově přijímaní klienti sociálních zařízení ve Zlínském kraji musejí mít od pondělí negativní test na onemocnění covid-19. Na Zlínsku, Uherskohradišťsku a Kroměřížsku budou muset mít lidé od pondělí při hromadných akcích nad 100 lidí ve venkovních prostorech nasazenou roušku či jinou ochranu dýchacích cest. Vyplývá to z mimořádných opatření, která v pátek vydala krajská hygienická stanice se sídlem ve Zlíně.

Nejvyšší počet nakažených je v kraji na Uherskohradišťsku. Okres i po páteční aktualizaci takzvaného semaforu ministerstva zdravotnictví zůstává ve druhém, tedy oranžovém stupni rizika. Znamená to počínající komunitní přenos, kdy už není u některých nemocných znám zdroj nákazy. Hygienici na Uherskohradišťsku dosud zaevidovali 744 případů covidu-19, o 71 více než v pátek ráno.

Počet nakažených rychle narůstá i na Kroměřížsku a Zlínsku. V okrese Kroměříž přibylo od pátečního rána podle hygieniků 44 nakažených, v okrese Zlín 36 nakažených. Kroměřížsko i Zlínsko zůstávají v prvním, zeleném stupni rizika, který znamená lokální ohniska a sporadické komunitní šíření. Bílou barvu označující malé riziko má Vsetínsko, kde od pátečního rána přibylo sedm případů nákazy.

Na Kroměřížsku hygienici k dnešku evidují od začátku pandemie 320 nakažených. Na Zlínsku testy nákazu dosud prokázaly u 495 lidí a na Vsetínsku u 140 lidí. Aktuálně má covid-19 podle údajů hygieniků na Uherskohradišťsku 366 lidí, 375 se jich z nemoci vyléčilo a tři lidé s ní zemřeli. Na Kroměřížsku je nyní nakažených 241 lidí, 79 se jich vyléčilo. Na Zlínsku je nemocných 227 lidí, vyléčilo se jich 264 a čtyři s covidem-19 zemřeli. Na Vsetínsku je nyní na covid-19 pozitivních 50 lidí, u dalších 90 už nákaza pominula.

Ministerstvo zdravotnictví disponuje jinými čísly než hygienici, jeho statistiky zahrnují všechny nemocné s trvalým bydlištěm v regionu. Ministerstvo k dnešku evidovalo ve Zlínském kraji 1890 nakažených od počátku pandemie, o den dříve jich bylo 1799.

Zlínský kraj je v celkovém počtu nakažených na 100.000 obyvatel devátý mezi kraji. Podle ministerstva zdravotnictví se v regionu covidem-19 nakazilo více než 324 lidí ze 100.000. Nejvíce nakažených je v Praze, 836 na 100.000 obyvatel. Počet potvrzených případů v České republice od začátku pandemie je 46.262, vyléčilo se 23.858 lidí a 495 lidí s onemocněním covid-19 zemřelo. Nyní má nemoc 21.909 lidí, hospitalizaci potřebuje 480 z nich, uvedlo ministerstvo.

Hygienici zaznamenali v Jihočeském kraji v pátek rekordní počet 101 nových případů koronaviru. Je to nejvyšší jedondenní přírůstek od vypuknutí nákazy. Naproti tomu se v kraji v pátek 30 lidí z covidu-19 uzdravilo. Na jihu Čech tak momentálně zůstává 766 lidí s covidem-19. Vyplvá to z aktuálních informací hygieniků.

Stále roste především počet případů ve školách. V pátek hygienici evidovali 28 nově nakažených žáků nebo učitelů. "K pátku bylo koronavirem zasaženo celkem 48 škol v kraji, sedm z nich bylo, či stále je, uzavřeno úplně. V dalších 41 jsou pak zavřeny jen některé třídy," uvedla ředitelka jihočeské krajské hygienické stanice Kvetoslava Kotrbová.

Od začátku šíření nákazy připadá na 100.000 obyvatel regionu 237,24 nemocných. Jižní Čechy tak patří spolu s Královéhradeckým a Ústeckým krajem do trojice regionů s nejnižším celkovým výskytem koronaviru v ČR.

Podle jihočeské hejtmanky Ivany Stráské se situace nevyvíjí dobře. "Čeká nás pravděpodobně nehezký podzim. Od 1. září došlo k výraznému zlomu na křivce, která ukazuje počet nových případů. To, co jsme zažívali na jaře, a mysleli jsme si, že je to vrchol, že jsme něco překonali, tak to byla jen předehra. Nyní se dostáváme do horké fáze," řekla.