Covid je nadále hrozbou pro české seniory, denně se jich nakazí stovky

"Podíl pozitivity testů je asi 20 procent, což znamená, že trvá komunitní šíření," řekl ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Za stav, kdy je epidemie pod kontrolou, odborníci označují podíl pozitivních do deseti procent. "Před čtyřmi týdny narůstal počet pacientů mezi týdny o 60 procent. Je to za námi jenom díky tomu, že byla zavedena přísná opatření. Stále jsme ale daleko od pětiprocentní hranice pozitivity testů, která by znamenala, že nedochází ke komunitnímu šíření," dodal.

Reprodukční číslo, tedy průměrný počet dalších lidí, které nakazí jeden pozitivně testovaný, je podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška 0,73.

Za poslední týden bylo podle hlavní hygieničky Jarmily Rážové průměrně denně nově pozitivně diagnostikovaných kolem 5000. "V tomto a příštím týdnu musíme stále počítat s tisíci nových případů. Půjdeme doufejme pod 4000 při srovnatelném testování 25.000 až 30.000 testů v pracovních dnech," uvedl k tomu Dušek. Očekává na konci listopadu ještě asi 2000 až 3000 nových případů denně na konci listopadu, do konce měsíce tak přibude asi 30.000 až 40.000.

Jen za listopad se nakazilo covidem-19 přes 27.000 lidí starších 65 let a polovině z nich bylo více než 75 let. Za poslední týden denně přibývalo kolem 1100 nakažených seniorů.

Nakažených v zařízeních sociálních služeb je podle hlavní hygieničky od 1. října do 19. listopadu přes 12.000. Jen ve čtvrtek jich přibylo více než 370. Výsledky testování antigenními testy v těchto zařízeních podle dřívějšího vyjádření ministra Blatného ukázaly, že nakažených je asi 14 procent jejich klientů a zaměstnanců. Hygienici podle Rážové řešili nákazu od října ve více než 400 těchto zařízení.

Nakazilo se podle ní také více než 6000 lidí ve 150 zdravotnických zařízeních, přes 550 lidí v pěti lázeňských zařízeních nebo 380 lidí při sportu. Ve školách se od začátku minulého měsíce nakazilo přes 1700 lidí. Podle Rážové šlo o zařízení, která byla v provozu, například o školní jídelny nebo mateřské školy. Statistiky evidují také téměř 1000 nákaz na pracovištích a 488 nakažených vězňů v šestnácti věznicích.