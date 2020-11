Covid v Česku trasuje 400 externistů, oproti začátku měsíce polovina

Podle odborníků na modelování epidemie z centra BISOP je trasování pro další pozitivní vývoj zásadní. Stát by se měl zaměřit také na to, zda lidé hlásí všechny své kontakty.

"Jedná se o policisty, celníky, příslušníky Armády ČR a také například o zaměstnance společností ČEZ a Innogy. V pohotovosti ale zůstávají také zaměstnanci jiných společností, kteří mohou být v případě potřeby osloveni ke spolupráci," uvedl Berka. Původně mohli volat externisté jen kontaktům nakaženým před jejich testováním, důvodem byla ochrana osobních údajů, protože zdravotní stav mohl s nimi probírat jen zdravotník. Postupně se ale zapojovali i do prvních volání.

Na začátku září bylo 185 trasujících, postupně do konce jejich počet vzrostl na 800. Denní počet případů se ve stejném období zvýšil ze 499 odhalených 1. září na 2926 poslední den v měsíci. Na konci října bylo 11.427 případů a trasovačů v poslední pracovní den 1838. Maximum bylo více než 1900 volajících v prvních listopadových dnech.

Více než 14.000 nových případů bylo poprvé dosaženo 21. října, o den později pak přes 15.000. Dne 4. listopadu byl počet nejvyšší, 15.725. Od 7. listopadu se počty snížily pod 10.000 denně.

"Po zvládnutí současné druhé vlny epidemie pomocí plošných opatření potřebujeme uvést do provozu funkční systém trasování a testování, tedy plně realizovat takzvanou Chytrou karanténu. Je nutnou podmínkou bezpečného uvolňování plošných opatření a současně slouží jako prevence vypuknutí možné třetí vlny epidemie," v analýze k trasování uvedlo Centrum pro modelování společenských a biologických procesů BISOP.

Pozitivně hodnotí zapojení trasovačů z komerčních call center, díky kterým se podařilo kapacity navýšit. "Přibližně 90 procent rizikových kontaktů je kontaktováno ve všední den do 24 hodin od kontaktu call centra s pozitivním, a to i přes stále vysoké denní přírůstky nových případů," píše BISOP. Procento trasovaných pozitivních lidí do 24 hodin od testu, které je v posledních dnech 30 až 40 procent, hodnotí jako relativně nízké. "Počet rizikových kontaktů pozitivního se snižuje, což pravděpodobně není způsobené pouze skutečným omezením kontaktů," uvádí centrum. V pondělí byl průměr 2,68 kontaktu na osobu.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová v minulosti připustila, že lidé uvádějí méně kontaktů, než reálně měli. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes na tiskové konferenci k antigenním testům řekl, že lidé se bojí se nechat testovat, aby nemuseli jít do karantény za 60 procent příjmu. Podle BISOP by se odpovědné osoby měly na zvýšení spolupráce občanů zaměřit, provést její analýzu a zaměřit se na komunikaci.

"Nahlásit rizikové kontakty znamená poslat je do desetidenní karantény, která představuje podstatné omezení ekonomické i osobní. V médiích a na sociálních sítích se vyskytují neověřené příběhy o tom, že lidé nenahlašují kontakty nebo že zaměstnavatel žádá pozitivního o nenahlášení jeho rizikových kontaktů z obav z ochromení fungování firmy," píše centrum.