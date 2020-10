Covid v ČR: Přibylo na rekordních 4457 případů, Praha obnovuje zdravotnické létající týmy

Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. V úterý také přibylo dalších 13 úmrtí lidí nakažených koronavirem na celkových 794.

Více než polovina nakažených se již z nemoci vyléčila. Lidí aktuálně trpících covidem-19 je 40.440. U většiny nemocných má covid-19 lehký průběh, v nemocnicích je nyní jen zhruba 3,8 procenta z aktuálně nemocných.

Hospitalizovaných ale v poslední době rychle přibývá. Podle posledních údajů ministerstva k pondělku vzrostl počet lidí s covidem-19 v nemocnicích jen od minulého pondělí o dvě třetiny na 1387. Ještě výrazněji stouplo množství hospitalizovaných, kteří jsou ve vážném stavu, a to o tři čtvrtiny na 326.

Podobný skokový nárůst se v posledních týdnech objevuje také v počtech zemřelých lidí nakažených koronavirem. Jen od začátku minulého týdne se zvýšil počet úmrtí o více než čtvrtinu na úterních téměř osm stovek.

Nejvíce se nyní covid-19 šíří na Uherskohradišťsku, kde se za posledních sedm dní objevilo asi 392 nových případů nemoci v přepočtu na 100.000 obyvatel. Více než tři stovky nově nakažených za týden byly zaznamenány také na Náchodsku a Liberecku, kde se objevilo shodně asi 306 případů nemoci na 100.000 obyvatel.

Počet nově potvrzených případů nemoci covid-19 v Praze v úterý dosáhl rekordních 856. Předchozí nejvyšší denní nárůst ze 17. září byl téměř o stovku případů nižší. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy nákazy koronavirem, bylo v Praze zaznamenáno celkem 19.633 nakažených.

Mezi nakaženými z Prahy mají největší podíl lidé ve věku 25 až 34 let, kteří tvoří zhruba čtvrtinu z celkového počtu potvrzených případů covidu-19. Starší lidé, kteří patří mezi nejvíce ohrožené covidem-19, tvoří jen malou část z nakažených z Prahy. Mezi zaznamenanými případy ve městě bylo zatím jen zhruba 7,6 procenta lidí ve věku 65 až 84 let a pouze 1,7 procenta lidí starších 84 let.

Nezáleží na tom, odkud člověk je. Koronakrize se dotýká všech. Už je na čase přestat hloubit příkopy a vykládat nesmysly o pražské smetánce, která nese odpovědnost za šíření viru. Jsme v tom všichni společně, Praha i regiony. pic.twitter.com/BQSqApZMhA — Zdeněk Hřib (@ZdenekHrib) October 6, 2020

Pražský magistrát ode dneška obnovil fungování zdravotnických tzv. létajících týmů. Budou pomáhat s opatřeními proti šíření nákazy koronavirem v pobytových sociálních zařízeních a zároveň budou kontrolovat připravenost zařízení. Posádky týmů budou tvořit buď inspektor ze záchranné služby a zástupce hygienické stanice, nebo stejně jako na jaře lékař, sestra a medici.