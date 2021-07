Covidem se opakovaně nakazilo v Česku 1982 lidí

Informoval o tom dnes na svém webu Státní zdravotní ústav (SZÚ). Od poslední zprávy, kterou SZÚ vydal v polovině dubna, počet opakovaných infekcí vzrostl asi o 450.

Od loňského začátku března do konce letošního května bylo v Česku nahlášeno asi 1,65 milionu případů covidu-19. Z toho odborníci potvrdili 1982 opakovaných infekcí, kdy lidé v obou případech měli příznaky nemoci. Častěji se reinfekce projevily u žen, těch bylo 1204, než u mužů. Opakované infekce měli lidé ve všech věkových skupinách, medián věku byl 40 let. Interval mezi prvním a druhým onemocněním se pohyboval v rozmezí od 61 do 401 dní.

Dalších 959 případů odborníci prověřují. Kromě toho zaznamenali také 3070 případů možné reinfekce, kdy ale minimálně jedno onemocnění bylo bez příznaků.