Covidový semafor by měl sjednotit opatření, ozval se Frýdek-Místek

Podle nového semaforu se epidemiologická situace v Moravskoslezském kraji zklidňuje. "Po celý týden kraj významně nepřekročil hodnotu 20 procent celkového počtu nově diagnostikovaných v Česku, vývoj odpovídá postupnému vyhasínání s hodnotou reprodukčního čísla mírně pod 1 či kolem 1," uvedli hygienici v materiálech, které dnes zveřejnilo ministerstvo zdravotnictví. Výsledky trasování podle nich ukazují na mizící riziko nekontrolovaného komunitního šíření. Jediným okresem, který se dosud pohybuje s hodnotou reprodukčního čísla 1, je Frýdek-Místek. "Zde pozorujeme lineární šíření nemoci se záchyty mezi deseti až 20 případy denně," uvedli.

Podle nich Frýdku-Místku, Ostravě či Karvinsku patří zelená barva stejně jako několika dalším regionům. Primátor Frýdku-Místku Pobucký očekává, že se vyhlášená opatření v těchto regionech sjednotí. "Podle semaforu už bychom třeba nemuseli nosit roušky v prostředcích hromadné dopravy. Pokud se toto sjednotí, pro někoho to bude znamenat úlevu," řekl.

Právě ve sjednocení vidí smysl celého semaforu. "Počkáme na kroky ostravské hygieny, zda budou respektovat celostátní data. Logicky by měla platit stejná opatření ve všech místech stejné barvy, aby se v tom lidé snadno vyznali. Aby věděli, že když jedou do bílého regionu je riziko malé, když do žlutého budou potřebovat roušku.

Kolegové na @ZdravkoOnline dnes představili tzv. semafor pro ČR. Jde o systém včasného upozornění na aktuální epidemiologickou situaci. Dobrou zprávou je, že žluté a červené okresy nemáme, 9 z nich je zelených a ostatní bílé. Zatím jsme bez rizika komunitního přenosu. pic.twitter.com/SzvUBAKPJZ — Adam Vojtěch (@adamvojtechano) August 3, 2020

Dodal, že pokud příznivá situace vydrží i v dalších dnech, je připraven na příští týden svolat bezpečnostní radu města. Projednala by platnost opatření, která vedení radnice v minulých týdnech a měsících přijala. "Jde například o to, že pravidelně provádíme dezinfekci laviček, veřejných prostor či popelnic. Toto by se mohlo zrušit. Mohli bychom se už vrátit k normálnímu životu," doplnil.

Ostravský primátor Tomáš Macura (ANO) dnes ČTK řekl, že barvy na semaforu respektuje. "My jsme se při posledním zasedání bezpečnostní rady kraje bavili s krajskými hygieniky, že takový milník pro případné rozvolňování těch opatření je, když incidence, to znamená nápad za sedm dnů na 100.000 obyvatel, poklesne trvale pod dvacítku. My dnes za Ostravu jsme někde na 15 až 16 (případech)," uvedl Macura. Podle něj jsou na tom Frýdecko-Místecko i Karvinsko hůře. "Myslím, že pokud za Ostravu udržíme tu stávající dynamiku, tak přijde čas za týden či dva se začít o tom bavit, že minimálně pro Ostravu by také mohla svítit bílá," uvedl.

Okres Jihlava je v souvislosti s koronavirem jedním z devíti v republice označených na takzvaném semaforu zelenou barvou, stupněm 1. Barevně označená mapa zveřejněná ministerstvem zdravotnictví hodnotí epidemiologickou situaci v zemi ohledně nákazy covidem-19. Ostatní okresy na Vysočině jsou stejně jako většina země bílé - bez rizika. Podle náměstka jihlavské primátorky Petra Ryšky (ODS) je ale situace na Jihlavsku dobrá, osobně necítí vyšší riziko než jinde v zemi. Za stabilizovanou ji označil i hejtman Jiří Běhounek (za ČSSD)

"Jihlavsko, to je vlastně především Alzheimercetrum, je to lokalizované a uzavřené, personálně zajištěné. Asi těžko se to (nákaza) dostane ven. Stejně tak výskyt, který byl ve společnosti Bosch, je vyřešený, je tam celozávodní dovolená, další případy tam nejsou. Takže si myslím, že na Jihlavsku už je to jako všude jinde, ale samozřejmě nějaké výskyty tady byly a upozornění zelenou barvou může být," řekl Ryška.

V Alzheimercentru Jihlava už se koronavirová nákaza prokázala u 41 klientů a 18 pracovníků. Zařízení pečujícímu o lidi s průměrným věkem 84 let pomáhá s chodem armáda. Pět klientů pozitivních na covid-19 v uplynulých dnech zemřelo. V Jihlavě onemocnělo také několik pracovníků společnosti Bosch Diesel.

Na Vysočině musejí mít lidé od 29. července zakrytá ústa a nos ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sociálních služeb. Na Jihlavsku už jsou v platnosti přísnější nařízení od 14. července. Roušky tam jsou povinné i v obchodech a MHD. Změna opatření se podle Jiřího Kose, ředitele sekce ochrany a podpory veřejného zdraví krajské hygienické stanice v Jihlavě, zatím nezvažuje.

Potvrdil to i hejtman. "V našem kraji je situace stabilizovaná, a to i na Jihlavsku. Zavedená opatření není třeba zpřísňovat, o dalších krocích pravidelně jednáme na pracovní skupině COVID doplněné o Bezpečnostní radu Kraje Vysočina. Zatím jsme se shodli, že se nic nemění," řekl Běhounek. Identifikovat se podle něho podařila všechna ohniska nákazy a pochválil také spolupráci hygieniků, zdravotnických zařízení či laboratoří.

"Bude chvíli trvat, než se s tím (semaforem) naučíme pracovat, protože je to hodně subjektivní. Mělo by to být postaveno na posouzení rizika, ale to riziko není dáno prostým počtem případů. Bez započítání Alzheimercentra Jihlava, které je vlastně izolované od okolí, je to dobré, po započtení to vypadá hrozivě," řekl Kos.

Od začátku koronavirové krize onemocnělo na Jihlavsku 145 lidí, v celém kraji se s covidem-19 potýkalo 400 lidí, 233 z nich už se vyléčilo, deset lidí zemřelo.