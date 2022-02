Další znalec označil postup zdravotníků pardubické nemocnice za chybný

Před soudem stojí dvě zdravotní sestry a lékařka, obžaloba je viní z těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti či neposkytnutí pomoci. Obžalobě čelí i nemocnice jako právnická osoba. Betka dnes označil za velmi dobrý zásah přivolaného ORL specialisty, málokdo by podle něj tak dovedl jednat.

V květnu 2017 tehdy osmiletý chlapec podstoupil operaci mandlí. Čtyři dny poté začal na lůžkové části dětského oddělení masivně krvácet z operační rány. Sestry a lékařka jej nechaly s matkou odejít na ORL ambulanci a snažily se přivolat odbornou pomoc. Kvůli krvácení do úst dítě vdechlo krev a dusilo se, což způsobilo těžké poškození mozku. Od té doby je v takzvaném bdělém kómatu.

Podle Betky mělo dítě zůstat na dětském oddělení, protože každý pohyb jeho stav zhoršoval. Jakákoliv námaha zvyšovala krevní tlak a prohlubovala dýchání. "Dítě, které chodí a krvácí, aspirovat (vdechnout) krev musí. Nebylo v poloze, která by byla bezpečná, to byl primární problém," uvedl znalec. Poukázal však na to, že existují případy, že při masivním krvácení ani správný postup a přítomnost odborníků nemusí situaci zvládnout.

Zásah přivolaného ORL specialisty Romana Michálka, který chlapce v ambulanci resuscitoval a zaintuboval, označil za velmi dobrý. "Byl vystaven situaci, že přišel na poslední chvíli a všechno udělal dobře. V našem oboru je málo těch, kteří by takto dovedli jednat," řekl Betka. Po zveřejnění případu v médiích náměstek léčebné péče Pardubické nemocnice Michálek rezignoval. Jeho postavení mimo službu doporučil nemocnici hejtman Martin Netolický (ČSSD).

Obžalobě čelí i nemocnice jako právnická osoba. Její vina podle obžaloby spočívá v nedostatečně definovaných standardech upravujících postup zdravotnického personálu po zjištění krvácivých komplikací z operační rány po ORL operacích u dětských pacientů.

Chlapcova rodina se domáhá odškodnění 22 milionů korun. Společnost Nemocnice Pardubického kraje jí původně nabízela 15,5 milionu korun, později částku ještě o něco zvýšila, definitivní dohoda ale stále není uzavřena. Zatím rodině zaplatila šest milionů korun jako zálohu.