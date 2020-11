Data o úmrtích na covid má smysl zveřejňovat až týden zpětně, navrhuje Dušek

Minulý týden vzbudil pozornost Duškův výrok na sněmovním zdravotnickém výboru, že by rád "vysílání čísla o mortalitě vypnul". Hrozilo by ale podle něj "rozpoutání mediálního pekla". Dušek dnes ČT řekl, že tehdejší vyjádření nedomyslel. Trvá však na tom, že denní zveřejňování informací o úmrtí na covid-19 velký smysl nemá. "V reálném čase se údaj o zemřelém nedostane ani v obecné době do centrálních statistik," vysvětlil Dušek.

Statistici tak podle něj zveřejní číslo, které se ale několik dalších dní doplňuje. "Protože přicházejí listy o prohlídce zemřelých mimo nemocnice, zprávy o výsledcích pitev a podobně. Samozřejmě v laických čtenářích to musí vyvolávat dojem, že se statistiky x dní zpátky mění," dodal.

V rozhovoru pro server iROZHLAS.cz Dušek řekl, že u covidu-19 by stačilo počkat na dohlášení všech listů o prohlídce zemřelých tři, čtyři nebo pět dní. "Bude to aspoň trochu úplné," podotkl. V ČT zmínil jako časový odstup pro zveřejňování i týden, upozornil ale, že nemá mandát to měnit. "Je to věc, kterou by mělo rozhodnout ministerstvo zdravotnictví v nějakém oficiálním komunikačním plánu," dodal Dušek.

Data o mortalitě podle něj nelze nikde v Evropě a kultivovaném světě tajit a nikdo o to ani neusiluje. "Reportuje se mortalita na všechny typy nemocí, ale zpětně, aby byla data validovaná," uvedl. Česko, ale i Evropa a celý svět se podle něj musejí zamyslet nad komunikačním plánem, jak podobná data sdělovat.