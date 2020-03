Dezinformace, které uvěřila i česká média. Jak je to s ibuprofenem a koronavirem?

"Internetem a médii prolétlo rychlostí blesku, že Světová zdravotnická organizace varuje veřejnost. Jenže nic takového WHO nevydala. Stalo se jen to, že mluvčí organizace řekl tak tři věty ve smyslu, že to WHO zkoumá a prověřuje. Bohužel z nich vzniklo jak při tiché poště emotivní varování, kvůli kterému lidé bláznivě skupují paralen," upozornila na sociální síti uznávaná novinářka Ludmila Hamplová, odbornice na hoaxy z oblasti zdravotnictví.

Serveru EuroZprávy.cz potvrdila, že oficiální stanovisko WHO zní ve skutečnosti úplně jinak. Organizace už několik dní tvrdí, že léky s látkou ibuprofen nezhoršují příznaky a průběh onemocnění COVID-19. Navzdory tomu se napříč internetem šíří něco jiného.

Na to, že sociálními sítěmi začala kolovat falešná zpráva, která varuje před použitím brufenu při nákaze koronavirem, server EuroZprávy.cz už před několika dny upozornil. Autoři této dezinformace se odvolávají na vídeňskou univerzitu, která údajně zkoumala lékařské pitevní zprávy z případů úmrtí v Itálii. nebezpečí v podobě ibuprofenu následně měla potvrdit sama WHO.

To se ale nikdy nestalo. WHO fake news několikrát vyvrátila a Univerzitní nemocnice Vídeň se oficiálně distancovala od šíření této dezinformace. "Pozor! Momentálně koluje prostřednictvím (aplikace) WhatsApp nepravdivá zpráva o údajných výsledcích výzkumu vídeňské Uniklinik o ibuprofenu a nemoci Covid-19. Nemáme s tím nic společného," uvedli představitelé univerzity.

"Na základě dostupných informací WHO nedoporučuje neužívání ibuprofenu. WHO si uvědomuje obavy veřejnosti z užívání ibuprofenu při horečce v případě COVID-19. Konzultujeme vše s lékaři, kteří léčí tyto pacienty, a nejsme si vědomi zpráv o negativních účincích mimo obvyklé, které omezují jeho použití i určitých skupin," uvedla WHO v oficiálním stanovisku.

Navzdory tomu některé česká média přinesla informaci, že by se lidé měli ibuprofenu vyvarovat. To má za následek fakt, že jiné léky proti horečce, jako je například Paralen, jsou prakticky vyprodány. Lidé je hromadí doma, čímž o ně připravují nemocné, kteří je skutečně potřebují. A to navzdory tomu, že dezinformaci vyvrátil i Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL).

"Nepravdivá informace o škodlivosti ibuprofenu vychází zřejmě z článku publikovaného ve vědeckém časopise Lancet. Jeho autor poukazuje na určitou možnost zhoršeného průběhu infekce COVID-19 v důsledku působení některých léčivých látek na léčbu cukrovky a vysokého krevního tlaku. V této souvislosti je také okrajově zmíněn ibuprofen," uvedl SÚKL na svém webu.

"V předmětném sdělení však zároveň není uveden zdroj tvrzení, že ibuprofen zvyšuje produkci enzymu ACE2. Souvislost ibuprofenu s vyšším rizikem průniku koronaviru do buněk je tak čistě hypotetická, autor sám upozorňuje, že se jedná pouze o jeho domněnku bez dalších vědeckých důkazů. Použití ibuprofenu v souladu s příbalovou informací tak i nadále představuje pro pacienta účinnou a bezpečnou léčbu horečky a bolesti," píše dále v prohlášení.

Podobné prohlášení vydala například i britská Národní zdravotní služba (NHS). "V současné době neexistuje žádný silný důkaz, že by ibuprofen mohl koronavirus zhoršovat," uvedla NHS.