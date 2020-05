Do babyboxu ve Vyškově někdo odložil chlapce, dostal hezké jméno

Do babyboxu ve Vyškově někdo odložil v pondělí večer novorozeného chlapce. Byl nahý, zabalený jen do deky. Dostal jméno Vladimír. V tiskové zprávě to oznámil zakladatel sítě babyboxů Ludvík Hess. V Česku bylo v těchto speciálních schránkách od jejich zavedení v roce 2005 již odloženo 207 dětí a za letošní rok osm.