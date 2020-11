Do Česka dorazí vojenští zdravotníci z Británie a Německa

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Velká Británie pošle do Česka šest vojenských zdravotníků, dorazit by měli v pondělí. O tom, v kterých zařízeních budou působit, rozhodne ministerstvo zdravotnictví. ČTK to sdělilo britské velvyslanectví v Praze.