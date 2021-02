Do Česka dorazila první dodávka léku bamlanivimab

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

První dodávka léku bamlanivimab chránícího před vážným průběhem koronavirové infekce od firmy Eli Lilly dorazila do Česka. Na twitteru to uvedla ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) Irena Storová. Podle vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) na twitteru bylo léčivo doručeno do pražské Thomayerovy nemocnice. Ta jej podle rozhodnutí ministerstva o povolení užívání léku bude předávat dalším nemocnicím pro pacienty, kteří splní podmínky pro jeho použití.