Do Česka dorazili britští zdravotníci, pomohou s koronavirem

Aktualizováno 16:07 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do Česka v noci na dnešek dorazil tým šesti britských zdravotníků, kteří pomohou českým kolegům ve zvládání epidemie nového koronaviru. Zapojí se do práce v brněnské vojenské nemocnici. ČTK a České televizi to po dnešním přivítání zdravotníků v Praze řekl náměstek ministra obrany Jan Havránek. Úvodního setkání se zúčastnil i britský velvyslanec Nick Archer.