Do Česka dorazily vakcíny proti opičím neštovicím

— Autor: ČTK

Do Česka dnes kolem 11:00 dorazilo 1400 dávek vakcíny proti opičím neštovicím. Jsou uskladněné ve Fakultní nemocnici Bulovka v Praze. ČTK to řekl mluvčí nemocnice Filip Řepa. Celkem by ČR měla dostat 2800 dávek. Vakcíny země dostala darem od Evropské komise, která očkovací látku nakoupila ze svého rozpočtu a rozděluje ji mezi členské země EU.