Do Česka mohou dorazit tisíce dávek Sputniku V. SÚKL ji zatím neschválí, Blatný ji bez EMA nechce

Výrobce vakcíny Sputnik V zatím nepožádal Evropskou agenturu pro léčivé prostředky (EMA) o schválení pro použití na území EU. Výrobce v minulosti tvrdil, že žádost podal. Podle Brunclíkové je vakcína u EMA ve fázi odborného poradenství. To podle webu EMA znamená, že agentura může například poskytovat výrobcům informace o tom, jaká data mají k posouzení medicínských přínosů předložit. Toto poradenství je nezávazné a nemusí vést k registraci konkrétního léku či vakcíny.

Tuzemský lékový ústav se Sputnikem začal zabývat. "Zatím však máme k dispozici jen omezené množství informací, ze kterých není možné učinit žádné závěry," napsala ČTK bez bližších podrobností Brunclíková. Mluvčí později doplnila, že o odborný názor požádal úřad vlády. "V tuto chvíli se však nejedná o zahájení oficiálního procesu," dodala.

Výjimku pro použití neregistrovaného přípravku může udělit ministerstvo zdravotnictví na základě stanoviska SÚKL. "Ministerstvo zdravotnictví o udělení výjimky pro vakcínu Sputnik V na základě zákona o léčivech momentálně nejedná," sdělila ČTK mluvčí ministerstva Barbora Peterová. Mluvčí připomněla, že platí dřívější stanovisko ministra Jana Blatného (za ANO), že podmínkou pro použití Sputniku v Česku je jeho schválení Evropskou agenturou pro léčivé prostředky. "Na tomto jeho názoru se nic nezměnilo," doplnila Peterová.

Stejný požadavek pro použití vakcín minulý týden ve společném prohlášení uvedli i nejvyšší ústavní činitelé. Prohlášení vzniklo po jednání prezidenta Zemana s premiérem Andrejem Babišem (ANO), předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) a ministry vnitra, zahraničí a obrany. O několik dní později Zeman uvedl, že by mu v případě Sputniku V stačilo posvěcení SÚKL.

První zásilka Sputniku V může do ČR dorazit v březnu

Rusko sice reaguje na projevy zájmu ze zahraničí o dodání vakcíny proti covidu-19, ale objem výroby zatím neumožňuje vyjít všem vstříc. Dnes to podle ruské tiskové agentury TASS řekl ruský prezidentský mluvčí Dmitrij Peskov v reakci na to, že český prezident Miloš Zeman požádal šéfa Kremlu Vladimira Putina o poskytnutí vakcíny ruské výroby Sputnik V České republice. Vysoce postavený zdroj blízký vyjednávání serveru Lidovky.cz nicméně řekl, že pokud Česko dá Sputniku V zelenou, může zhruba do 25. března dostat až 20.000 dávek a další později.

Podle uvedeného zdroje v další vlně do půldruhého měsíce se hovoří o statisících dávek. Odhadem by Češi mohli získat až půl milionu dávek Sputniku, což by stačilo na proočkování 250.000 lidí.

"Cena jedné dávky nepřekročí deset dolarů (zhruba 216 korun). A její aplikace bude čistě dobrovolná. Ani vláda nechystá žádnou podpůrnou kampaň, která by ruskou vakcínu v očích veřejnosti 'očistila'," napsal web Lidovky.cz.

"Ruská strana velmi vnímavě reaguje na podobná oslovení, zodpovědně se staví k tomu, aby bylo co nejvíce vakcín dodáno do různých zemí, které mají s vakcínou problémy. Ale žádostí je tolik, že výrobní objem ze své podstaty neumožňuje vyhovět všem," citovala agentura TASS reakci Peskova na zprávu, že Zeman požádal Putina o Sputnik V pro Česko. Ruský mluvčí ale zároveň podotkl, že výrobní kapacity se týden od týdne zvyšují.