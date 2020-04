Do Česka přiletí z Číny 6 letadel s ochrannými pomůckami

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz / ČTK

O prodlouženém velikonočním víkendu přiletí do Česka z Číny šest letadel dopravce China Eastern se zdravotnickým materiálem na boj s epidemií covid-19. První z letadel přistálo dnes po 07:00 v Praze na ruzyňském letišti. Hasiči už náklad z letadla vyložili a vyrazili s ním do policejního skladu v Opočínku u Pardubic. Odtud hasiči budou zdravotnický materiál dál rozvážet do krajů. ČTK to řekl mluvčí hasičů Rudolf Kramář.