Do Česka přišlo z Ukrajiny 211 HIV pozitivních

"Zaznamenaný nárůst HIV případů z Ukrajiny je nutno z epidemiologického hlediska chápat jako příznivou zprávu. Zájem těchto osob pokračovat v léčbě jednoznačně přispívá ke snížení možného rizika pro populaci České republiky," uvedla laboratoř v komentáři.

Antiretrovirová léčba podle odborníků hraje zásadní roli při zábraně šíření infekce. "Infekčnost setrvale řádně léčených osob je minimální, tudíž přenos infekce je nepravděpodobný," doplnila. Na Ukrajině je více než šestnáctkrát vyšší incidence HIV než v České republice, v roce 2020 byla asi 37 případů na 100.000 obyvatel.

V březnu v Česku přibylo 28, v dubnu 31 HIV pozitivních, kteří byli nově diagnostikováni. V březnu bylo mezi nimi 13 rezidentů, tedy cizinců dlouhodobě pobývajících v Česku, a pět dalších cizinců a v dubnu 20 rezidentů a tři cizinci. Celkově v Česku bylo od roku 1985, kdy se s počítáním nakažených začalo, diagnostikován virus HIV u 4675 osob. Cizinců bylo 516, z východní Evropy 174 z nich. Letos od začátku roku do statistik přibylo 85 nově diagnostikovaných, z toho 44 cizinců.

Vir HIV napadá lymfocyty, které jsou nezbytné pro imunitu. Jejich množství po nakažení do zhruba šesti týdnů prudce klesne. Pak se propad zastaví a situace se zlepší. Postupně ale tento typ bílých krvinek znovu ubývá, což může trvat i osm let. Po nich obvykle nemoc AIDS propuká. Bez léčby nemocní do několika let umírají.