Do karantény budou muset po kontaktu s nakaženým i očkovaní a dříve nemocní

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Do karantény budou muset po rizikovém kontaktu s pozitivně testovaným na koronavirus nastoupit i očkovaní a lidé do šesti měsíců po prodělání covidu. Novinářům to na tiskové konferenci po dnešním jednání vlády řekl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).