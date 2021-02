Do Karlovarského kraje dorazí mimořádná dávka vakcín proti koronaviru

"S dávkami můžeme naložit jen tak, jak nám centrální rezervační systém umožňuje, to znamená, že jsou pořád otevřeny jen kategorie zdravotníků plus dalších složek v covidovém prostředí a seniorů starších 80 let," řekl Kulhánek. "Ptali jsme se, zdali můžeme v postižených okresech od této strategie odbočit, ale bylo konstatováno, že nikoli, protože by to nabouralo celý systém," dodal hejtman. Od března se budou moci do systému registrovat i senioři nad 70 let a pedagogové.

Slibovanou vakcínu pro Karlovarský a Královéhradecký kraj, kde se nyní koronavirus šíří nejvíc, zajistilo ministerstvo zdravotnictví.

Do kraje by tento týden měly dorazit podle dlouhodobého plánu také dvě plata vakcín po 2340 dávek od firmy Pfizer. Naopak se ale o týden zpozdila vakcína od firmy Moderna, přijít by měla až na začátku března. Třetí dostupnou vakcínu v zemi, tu od firmy AstraZeneca, obdržel kraj zatím v počtu 1700 kusů. Zájem o ni dosud není podle Kulhánka tak velký, zatím se aplikuje pouze v jednom očkovacím centru.

Podle údajů ministerstva bylo v kraji do pondělí podáno 12.423 dávek vakcíny proti koronaviru, z toho v 8442 případech šlo o první dávku, obě potřebné dávky dostalo 3981 lidí. Je to jedno procento obyvatel kraje. Nejvíce se v regionu používá vakcína Comirnaty firem Pfizer/BioNTech, podáno bylo zatím 11.379 dávek. Od Moderny se aplikovalo 993 dávek a od AstraZenecy jen 51.

Karlovarský kraj zároveň připravuje ve spolupráci s nemocnicemi tři velkokapacitní vakcinační centra. Od příštího týdne začne v regionu fungovat očkovací centrum v KV aréně v Karlových Varech. Další dvě připravuje kraj v Sokolově v hale u ISŠTE a v Chebu v Kulturním centru Svoboda. Vybavení do tří očkovacích míst pořídí kraj z desetimilionové dotace, kterou loni obdržel z ministerstva financí na řešení krizových situací v souvislosti s šířením koronavirové nákazy. V centrech by mělo vypomáhat okolo 100 zdravotníků, a to z místních nemocnic i z řad praktických lékařů.