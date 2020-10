Do Letňan dorazila první část dodávky lůžek od společnosti Linet

Z objednávky 2000 lůžek od dvou českých výrobců, kterou v pátek schválila vláda tak podle něj bude okamžitě nasazeno 500.

"Ostatní lůžka půjdou do našich skladů a část ještě necháme v meziskladu u výrobce. Vedle společnosti Linet nám je dodává také firma Proma Reha. Oba jsou to čeští výrobci. Většinu nám dodají do tří týdnů," uvedl dnes Švagr. Ze společnosti Linet v Želevčicích na Kladensku vyjely první vozy s lůžky pro stát dnes ráno, firma Proma Reha z České Skalice na Náchodsku je podle informací ČTK začne dodávat příští týden.

Nákup 2000 lůžek by měl stát vyjít na 107 milionů korun bez DPH. "Jde o bleskový nákup. V pátek ho schválila vláda. Rychle jsme oslovili dominantní výrobce v ČR. V pondělí jsme podepsali smlouvy. A dnes už máme první lůžka," řekl dnes Švagr.

Kromě nově zajištěných lůžek má správa ve svých skladech dlouhodobě 2500 lůžek, z toho 1000 modernizovaných. Podle informací ČTK mají i nadále sloužit jako 'železná zásoba'. Ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO) minulý týden uvedl, že tato lůžka neodpovídají standardům.

S českou jedničkou na trhu zdravotnických lůžek, firmou Linet, jednal o možné dodávce minulý týden premiér Andrej Babiš (ANO). Podle ředitele firmy Tomáše Koláře vyjádřil premiér zájem o 4000 lůžek.

Vznikající polní nemocnice v pražských Letňanech bude mít v případě využití charakter nemocnice následné péče, umístěni v ní tak budou pacienti na doléčení. Sloužit by také mohla pro pacienty, kteří ještě budou v karanténním opatření. Výstavbu nemocnice mají na starosti vojáci, hlavní konvoj z Hradce Králové přijel v pondělí. Vše by mělo být připraveno do nedělního odpoledne.

Právě teď ve skladu @rezervy_SSHR u Opavy nakládáme spolu s @ArmadaCR zdravotnické sety pro polní nemocnici v Letňanech. pic.twitter.com/vS218MBP6T — Pavel Švagr (@pavel_svagr) October 20, 2020

Nemocnice v Letňanech by měla být spuštěna v okamžiku, když dojdou kapacity v "kamenných" nemocnicích. Zařízení bude oficiálně provozovat Nemocnice na Bulovce, která si část letňanského výstaviště pronajala. Na místě ale budou nasazeni především vojenští lékaři a zdravotníci, které armáda v případě aktivace polní nemocnice stáhne z jiných nemocnic. Podle pátečního vyjádření Prymuly bude polní nemocnice v Letňanech záložní a nemusí být využita. Věří, že budou stačit zvýšené kapacity kamenných nemocnic.