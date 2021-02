Do Německa by mohlo jen 10 pacientů, uvedl náměstek ministra

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Německo by mohlo přijmout jen deset českých pacientů s koronavirem, zatímco v Česku jek dnešnímu poledni rezerva 218 intenzivních lůžek. Podmínkou Němců by navíc bylo, aby převezení pacienti neměli britskou mutaci. V pořadu České televize Otázky Václava Moravce to dnes řekl náměstek ministra zdravotnictví Vladimír Černý.