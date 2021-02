Do Prahy dorazilo přes 30 tisíc dávek vakcíny z jiných krajů

Do Prahy dorazilo v uplynulých dvou týdnech zhruba 31.000 dávek vakcíny Pfizer/BioNTech z jiných krajů, které byly nutné k zajištění včasné druhé dávky pro lidi už jednou očkovaných. Po dnešní schůzce s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO) to v prohlášení uvedli pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) a radní Milena Johnová (Praha Sobě). Výměnou putovaly z metropole do krajů vakcíny firmy Moderna, tento postup se bude opakovat i s očekávanou dodávkou vakcíny AstraZeneca.