Do středečního večera přibylo 2404 případů covid-19, opět méně než před týdnem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Česku dnes do 18:00 přibylo 2404 potvrzených případů nákazy koronavirem. Je to o 320 nakažených méně než za stejnou dobu v úterý, proti minulé středě do večera je nárůst také nižší, a to zhruba o 270 případů. Počet zemřelých stoupl proti ranním údajům na webu ministerstva zdravotnictví o 100 na 8507.