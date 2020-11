Do večera je hlášeno opět méně nakažených než před týdnem, ubývá i hospitalizací

Bilance úmrtí se ale rozrostla o dalších 122 obětí, s nákazou dosud v ČR zemřelo 6996 lidí. Vyplývá to z údajů ministerstva zdravotnictví. V pondělí začne v Česku rozvolňování protiepidemických opatření.

Od březnového začátku epidemie se nákaza prokázala u téměř 485.000 lidí. Z toho se jich bezmála 380.000 vyléčilo. Aktuálně je v zemi 97.742 nakažených, většina má mírný průběh nemoci. V těžkém stavu je 913 pacientů.

Denní nárůsty počtu nakažených koronavirem dva týdny v Česku klesají. Zatímco ještě na přelomu října a listopadu dosahovaly až přibližně 15.000 případů denně, tento týden jich bylo zatím nejvíce ve čtvrtek, a to 6471.

Stále ale výrazně roste počet zemřelých. Už od 19. října je denní počet obětí pokaždé trojciferný. Tento týden zatím s koronavirem zemřelo 566 lidí. Na dnešek připadá 43 úmrtí. Pří následujících aktualizacích ale tyto údaje obvykle rostou.

Laboratoře ve čtvrtek provedly 23.905 testů. U těch, kteří test absolvovali poprvé, byl podíl pozitivních 30,5 procenta. Ministerstvo u zveřejňování této hodnoty změnilo metodiku a uvádí už podíl pozitivních právě z takzvaných prvotestů, nikoliv ze všech provedených testů. Podíly se tak zvýšily. Dosud nejvyšší hodnota byla 4. listopadu, a to 38,4 procenta.

Nejhorší situace je nyní na Havlíčkobrodsku, kde za posledních sedm dní zaznamenali na 100.000 obyvatel 634 potvrzených případů covidu. Sousední Chrudimsko hlásí 534 případů a na Svitavsku bylo 497 nakažených na 100.000 obyvatel.

Rizikové skóre, podle kterého se v Česku řídí opatření proti epidemii, dnes bylo na 62 bodech ze sta. Vláda dnes schválila návrh, že se země posune v protiepidemickém systému (PES) z pátého nejtvrdšího stupně do čtvrtého. Od pondělí tak začne rozvolňování. Má se například obnovovat docházka do základních škol, praktická výuka na středních školách a skupinová výuka do 20 lidí na vysokých školách. Povoleno bude také shromažďování až šesti osob a bude zmírněn zákaz vycházení od 23:00 místo současných 21:00.

Vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) dnes po zasedání kabinetu uvedl, že za další týden, od 30. listopadu, by mohl v Česku začít platit stupeň třetí.