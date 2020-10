Do večera přibylo v Česku rekordních 2622 lidí s covidem

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Za dnešek zatím v Česku přibylo 2622 potvrzených případů nemoci covid-19. Od vypuknutí epidemie to je zatím nejvyšší nárůst do večera. Je to také zhruba o tisícovku víc než v úterý, kdy hygienici za celý den zjistili rekordních 4457 pozitivních testů.