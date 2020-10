Dojímá mě obětavost personálu. Listopad rozhodne, jaký kurz nabereme, říká pro EZ majitel nemocnic Zavalianis

Byl překvapen, jak pediatři, urologové či ortopédi omezili svoji práci a okamžitě přispěchali pomoci kolegům na covidová oddělení. „Nikdo je nemusel nutit a okamžitě si rozebrali služby. I když nejsou experty na boj proti infekci, jsou obrovskou pomocí. Některé úkony jsou u všech oborů stejné, například podání infuze,“ tvrdí Řek Zavalianis, který do bývalého Československa přiletěl v roce 1984 a s malou přestávkou zde žije dodnes.

Zakladatel a majitel společnosti AKESO holding a.s., do jehož portfólia spadá Onkologické a radiologické centrum Multiscan Pardubice a berounská i hořovická nemocnice, se především bojí, aby se nenakazili zdravotníci. Proto se šéf i managment obrátili na profesora Romana Prymulu, a to ještě v době, kdy nebyl ministrem zdravotnictví. „Řekl nám, jak máme izolovat pacienty, co udělat, aby se nenakazil personál a jak ho testovat. Jedná se, když to řeknu nadneseně, o tisíc malých opatření, které ale vedou k tomu, že lékaři a sestry pracují v bezpečném prostředí. A musím říci, že profesorovy rady fungují, protože personál, který je nemocný, se nenakazil v našich zdravotnických zařízeních, ale venku,“ konstatuje Zavalianis.

Středočeský podnikatel roku 2019 nesouhlasí, aby byl právě nyní ministr zdravotnictví Roman Prymula odvolán, a to kvůli své kauze, kdy navštívil s Jaroslavem Faltýnkem i dalšími restauraci na pražském Vyšehradě. Učinil tak v době, kdy všechny ostatní podniky díky vládnímu nařízení, na jehož vydání se právě podílel, musejí mít interiér zavřený. „Je to smutný příběh. Ve chvíli, kdy se zpráva o jeho návštěvě objevila, tak jsme konkrétně řešili, abychom měli dostatek chladících zařízení, která jsme objednávali, pokud by došlo k nárůstu zemřelých. A opravdu v tomto čase nemám náladu řešit, zda pan profesor pochybil anebo ne. Měnit ministra v době, kdy se situace každým dnem z hlediska počtu nakažených zhoršuje, je podle mého názoru hloupost.“ Podle experta na zdravotní byznys hrajeme nyní o každou vteřinu a rošádu na ministerském křesle považuje za ztrátu času. „Než nový ministr zjistí, kde je v objektu toaleta, uplyne den. Adaptace na nové prostředí i lidi prostě zabere množství času,“ má jasno šéf druhé největší zdravotnické firmy v zemi.

Sotirios Zavalianis vyjádřil v rozhovoru pro EuroZprávy.cz obavy, abychom se nesoustředili jen na nemocné covidem-19. „Postřehl jsem ale, že doba pobytu hospitalizovaných se prodlužuje, další pacienti přibývají, a tak mám strach, aby nedošlo k zahlcení kapacity celkového systému. Mám tím hlavně na mysli pacienty, které trápí úplně jiné nemoci než je covid-19 a nezbude tak na ně lůžko. Bojím se, abychom se celoplošně nesoustředili jen na nemocné koronavirem a nenarůstala nám vedle nich úmrtnost pacientů třeba na rakovinu či infarkty, protože se o ně nebude mít kdo postarat.“

Vlastník hořovické i berounské nemocnice, která má sice status rehabilitační, ale i zde hospitalizují nemocné covidem-19, podotýká, že v jeho středočeských zařízeních je vyloučené, aby odmítli kohokoli ošetřit. „Naše týmy jsou připravené poskytnout neodkladnou péči i těm, které trápí jiné zdravotní potíže než je koronavirus. Mluvím ale o situaci, která panuje nyní. Pokud by se koronavirová krize dvojnásobně zhoršila, pak nemohu garantovat nic. Zatím ale naše oblast se sto tisíci pacienty funguje a vše zvládá,“ upozorňuje Řek Sotirios Zavalianis, podle něhož za současnou druhou vlnou stojí letní ztráta ostražitosti ze strany nás všech.

ODVOLÁVAT NYNÍ PRYMULU SE MU JEVÍ JAKO HLOUPOST

Pane Zavalianisi, co v současné době nejvíce trápí v souvislosti s koronavirovou pandemií nemocnice v Berouně a Hořovicích, jichž jste majitelem?

Zatím nepříznivou situaci způsobenou nárůstem infekce zvládáme perfektně a není nic, co by nás sužovalo anebo omezovalo v naší práci. Se vším jsme se popasovali nad očekávání dobře. Nejdůležitější je, že lékaři i zdravotní sestry se příliš nenakazili. Bohužel nám nyní onemocněla paní ředitelka berounské nemocnice Nataša Petsini, která doposud prodělává jen lehčí formu onemocnění, a tak věřím, že ji žádné komplikace nepotkají. Nejvíce mě však dojímá obětavost a ochota personálu, která je neuvěřitelná. Ještě více obdivuji lékaře a sestry, kteří se rozhodli sloužit téměř nepřetržitě, jen si na chvíli oddychnou a znovu jdou do služby, ani nejezdí domů. Opět se ukazuje, že když se český národ ocitne v nebezpečí, lidé při sobě drží. Jejich obětavost jde tak daleko, že když se nám nakazily paní uklízečky, tak se úklidu klidně chopili lékaři a vůbec nad tím neuvažovali. Řekli jen, že jsou nemocné, tak musíme zastat i jejich práci. Když to vidím, mám opravdu oči plné slz z dojetí.

Jací konkretní lékaři nabídli pomoc na vašich specializovaných covidových odděleních?

Například všichni naši pediatři přešli na covidová oddělení, rovněž urologové, ortopédi na nich vypomáhají. Sice nejsou na infekční choroby experty, ale dělají všeobecnou lékařskou práci, jakou je třeba napojení pacienta na infuzi. Je jedno, zda ji podávají na svých oddělení anebo na covidovém. Podat infuzi je totiž všude stejné. Oceňuji, že doktoři z jiných oddělení, kteří nemají boj proti koronaviru v popisu práce, neváhali a infekční tým okamžitě podpořili. Dobrovolně se přihlásili a okamžitě si vzali služby a jsou po ruce infekčním specialistům. Ocenit musím i zdravotní sestry, u nichž rovněž funguje kolegialita, a proto žádné výpadky ani u nich nemáme. Tým na infekci doplňují i medici. Povolal jsem i svoji dceru, která je ve třetím ročníku medicíny a nyní pomáhá jako praktická sestra na covidovém oddělení v berounské rehabilitační nemocnici. Každá pomoc je velice cenná.

Jak jste na tom se zásobami ochranných pomůcek?

Zásoby máme minimálně na pět měsíců. Kromě respirátorů a roušek do nich počítáme ochranné obleky, brýle, rukavice či filtry.

Pomůcky jste si zajistil sám jako majitel anebo vám s nimi vypomohlo ministerstvo zdravotnictví?

Všechny vyjmenované prostředky jsem si zajistil individuálně, ale ministerstvo zdravotnictví nám poskytlo dvanáct plicních ventilátorů. Máme dostatek i odborné techniky, včetně kyslíku. Jedině, co neovlivním, je aby se personál nějak výrazně nenakazil. Doposud mu zdraví drží.

Konzultoval jste jako majitel dvou nemocnic proticovidová opatření přímo se stále současným ministrem zdravotnictví Romanem Prymulou, abyste předešli různým komplikacím, které může způsobit šířící nákaza?

Ano, obrátili jsme se na něho ještě předtím, než se stal ministrem, a to v souvislosti s různými opatřeními, protože jej považujeme za jednoho z největších machrů na epidemiologii v zemi. Musím říci, že nám poradil hlavně s tím, jak máme izolovat pacienty, co udělat, aby se nenakazil personál a jak ho testovat. Jedná se, když to řeknu nadneseně, o tisíc malých opatření, které ale vedou k tomu, že lékaři a sestry pracují v bezpečném prostředí. A musím říci, že profesorovy rady fungují, protože personál, který je nemocný, se nenakazil v našich zdravotnických zařízeních, ale venku.

Když už jsme zmínili osobu ministra zdravotnictví Romana Prymuly, chci se vás zeptat, co říkáte jeho kauze, kdy navštívil s Jaroslavem Faltýnkem i dalšími restauraci na pražském Vyšehradě, a proto bude muset odstoupit? Učinil tak v době, kdy všechny ostatní podniky díky vládnímu nařízení, na jehož vydání se právě podílel, musejí mít interiér zavřený. Přitom je to on, kdo prosil národ, aby dodržoval vydané restrikce.

Je to smutný příběh. Ve chvíli, kdy se zpráva o jeho návštěvě objevila, tak jsme konkrétně řešili, abychom měli dostatek chladících zařízeních, která jsme objednávali, pokud by došlo k nárůstu zemřelých. A opravdu v tomto čase nemám náladu řešit, zda pan profesor pochybil anebo ne. Měnit ministra v době, kdy se situace každým dnem z hlediska počtu nakažených zhoršuje, je podle mého názoru hloupost. Pokud se dopustil přešlapu, tak ať ho popraví až po novém roce, kdy se snad situace už trochu zklidní a republika se stabilizuje. Teď na rošády opravdu není čas. Protože když na jeho místo nyní nastoupí nový ministr, tak uplyne den, než zjistí, kde má na ministerstvu toaletu. Adaptace na nové prostředí i lidi zabere spoustu času a v době, kdy hrajeme o každou vteřinu, si takový luxus v podobě výměně tak erudovaného ministra prostě dovolit nemůžeme. Přijde mně to absurdní, že musí právě teď skončit.

ZA ZTRÁTU LETNÍ OSTRAŽITOSTI TEĎ DRAZE PYKÁME

Co podle vás jako experta, který podniká ve zdravotnictví, zapříčinilo současnou druhou vlnu?

Za nynější krizí, kdy jsou každým dnem horší čísla, stojí jednoznačně léto. Lidé ztratili ostražitost, zapomněli na prevenci i nebezpečí. Chodili se slunit, koupat, do restaurací, grilovali s přáteli a nedodržovali dvoumetrové rozestupy. A protože virus zřejmě nemá rád teplo, tak se zpomalil a o to s větší intenzitou nyní na podzim zaútočil. V letní euforii jsme si neuvědomili, že přijdou chladné dny a budeme uzavřeni v nevětraných prostorech. Když to shrnu, všichni jsme v létě situaci podcenili a nehleděli k budoucnosti, a proto jsme se ocitli v tak složité situaci. Rovněž musím zmínit, že současné situaci nenahrávají na internetu kolující dezinformace o tom, že koronavirus vůbec neexistuje, anebo že se jedná o obyčejnou rýmečku či chřipečku, a tak se řada lidí ani nechrání nošením roušek, nedodržuje hygienická opatření, včetně dezinfekce.

Dokážete predikovat další vývoj koronavirové pandemie?

Nejhorší bude listopad, který rozhodne, jaký kurz v boji proti pandemii nabereme. Podle toho, jak ho zvládneme, můžeme zkoušet předpovídat, co bude dál. Protože ale listopad ani nezačal, je bezpředmětné dělat detailní predikce. Postřehl jsem ale, že doba pobytu hospitalizovaných se prodlužuje, další pacienti přibývají, a tak mám strach, aby nedošlo k zahlcení kapacity celkového systému. Mám tím hlavně na mysli pacienty, které trápí úplně jiné nemoci než je covid-19 a nezbude tak na ně lůžko. Bojím se, abychom se celoplošně nesoustředili jen na nemocné koronavirem a nenarůstala nám vedle nich úmrtnost lidí třeba na rakovinu či infarkty, protože se o ně nebude mít kdo postarat. Už nyní vidím, že lidé ze strachu z pandemie přestávají opět chodit k lékařům, odsouvají se preventivní prohlídky i některé operace. Zatím systém spěje k tomu, že nám všem nebude dobře.

Buďme tedy konkrétní. Jak je na tom vaše nemocnice v Hořovicích, protože berounská je rehabilitační, když do ní přijde pacient, že si zlomil nohu, utrpěl otřes mozku anebo má pocit, že prodělal infarkt či astmatický záchvat?

Naše týmy jsou připravené a je vyloučené, abychom kohokoli odmítli a neposkytli pacientovi profesionální péči. Mohu obyvatele v okolí našich nemocnic ujistit, že disponujeme kapacitami i na jiné léčení než je covid-19. Nikdo se opravdu nemusí bát, že by nebyl ošetřen. Mluvím ale o situaci, který panuje nyní. Pokud by se koronavirová krize dvojnásobně zhoršila, pak nemohu garantovat nic. Naše oblast má asi sto tisíc spádových obyvatel a zatím jsme schopni zajistit všem, jak covidovou péči, tak i ostatní ošetření.

Pocházíte z Řecka, proto se chci zeptat, jaká situace panuje ve vaší rodné zemi ohledně nového typu koronaviru SARS-COV-2?

Situace v Řecku je podstatně lepší než tady v České republice. Úřady hlásí, že se denně nakazí 900 pacientů a za čtyřiadvacet hodin nemoci podlehne šest až osm lidí. Nesmíme ale zapomenout, že v Řecku je stále teplo, a tak lidé jsou hodně venku. Kromě příznivého počasí pomáhá i disciplinovanost Řeků.

Kdyby se Česká republika ocitla ve velké krizi, je možné, že by k nám řečtí lékaři vyrazili na pomoc anebo by alespoň podpořili vaše zařízení? Jistě na řadu odborníků máte kontakty.

Zatím uvedená otázka není vůbec aktuální, protože třeba naše nemocnice, jak už jsem řekl, nápor zvládají. Navíc jsme velice dobře vybaveni, jak personálem, tak i odbornou technikou. Zatím si pomáháme sami i v jiných věcech, jako je hlídání dětí našeho personálu. Pro lékaře či sestry, kterým nemá s potomky kdo pomoci v době zavřených škol i nynějších prázdnin, jsme zřídili vlastní školku i školu, kde za přísných hygienických opatření pobývají a nikdo s nimi nemusí zůstávat doma, čímž nám nechybí síly. Chceme, aby se nás personál mohl stoprocentně soustředit na náročnou práci, a tak jim s jejich ratolestmi musíme pomoci.