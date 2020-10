Domov pro seniory ve Sloupnici je zasažen covidem, nastoupila armáda

Do nákazou covid-19 zasaženého domova seniorů ve Sloupnici na Svitavsku dnes přijelo pomáhat deset vojáků z výsadkového pluku v Chrudimi. V domově budou dělat všechny potřebné práce, aby nahradili nemocný personál domova. V domově by měli pomáhat do 15. listopadu, možná déle. ČTK to řekl ředitel domova Pavel Tupec. Zřizovatelem domova je obec Sloupnice.