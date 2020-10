Dva týdny omezení jsou málo, míní expert. Odhadl, kdy skončí druhá vlna

"Nejsem epidemiolog, ale bojím se, že čtrnáct dní je trochu málo," řekl Českému rozhlasu Konvalinka s tím, že účinnost opatření se podle něj projeví zhruba do tří týdnů.

"Důležitý bude počet hospitalizovaných pacientů, který teď ještě poroste. Protože i když teď šlápneme na brzdu, počty hospitalizovaných jsou lidé, kteří byli infikováni před týdnem nebo deseti dny," dodal.

Česko ale podle něj nemělo na výběr. "Je to to dupnutí. Je smutné, že k němu muselo dojít. Ale když už jsme v této situaci, tak to bylo nezbytné," doplnil.

Domnívá se však, že opatření měla být zavedena dříve. "Nevím, jestli tam byly politické ohledy na blížící se volby nebo jiné důvody, ale u těchto exponenciální závislostí záleží na každém dni," varuje.

Přesto si myslí, že zvládnout druhou vlnu je možné do 30 dní. "Když opravdu tvrdě šlápnete na brzdu, číslo R dostaneme pod jedničku a počet infikovaných začne exponenciálně klesat," uvedl.

"Myslím si, že za třicet dní bychom se mohli dostat na čísla, která nebudou ohrožovat obsazenost nemocnic, což je v tuto chvíli asi ten největší problém," dodal.

Co bude následovat po zbytek roku je ale otázkou. "Pozitivní scénář je, že se nám podaří dupnout na brzdu a čísla přestanou růst a možná začnou pomalu klesat. To by znamenalo, že můžeme na Vánoce uvolnit řadu opatření," zamýšlí se.

Druhý, pesimistický scénář, podle něj hrozí variantou, že poklesu bude docházet pomalu a s prvním uvolňováním se začne infekce znovu šířit. "To by byl epidemický tanec s vlnami, které rostou a zase padají, což by mělo depresivní dopady nejen na ekonomiku, ale i na život," obává se.