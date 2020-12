Elektronické neschopenky slaví první rok. Spouštění nebylo bez problémů

Zaměstnavatelé si stěžovali na to, že ještě měsíc před uvedením do ostrého provozu nedostali systém k otestování. Podobně se vyjadřovali i někteří lékaři. V prvních dnech provázely systém menší výpadky, podle ministerstva mohlo být za potížemi nastavení lékařských softwarů či pozdější přihlášení firem do systému. Nespokojenost s novým systémem vyjádřili praktičtí lékaři ze Zlínského kraje, který na protest krátkou dobu vypisovali neschopenky na papíře, jen na novém tiskopise. Nový systém jim podle nich přinesl náklady, které jim nikdo neuhradil.

Neschopenky mohou lékaři správě sociálního zabezpečení posílat buď přes svůj lékařský počítačový program, nebo zdarma přes její internetový portál. Na něm se jim po přihlášení v aplikaci po zadání pacientova rodného čísla načtou do kolonek automaticky údaje nemocného i adresa jeho zaměstnavatele. Nutné je doplnit jen datum, profesi a číslo diagnózy. Po odeslání se objeví potvrzení o přijetí formuláře. Po dalších dvou kliknutích se pak vytiskne pacientův průkaz, do něhož se zapisují termíny kontrol a čas vycházek. Podobně se postupuje i při potvrzení o trvání či ukončení stonání. Zaměstnavatelé dostanou informace do datové schránky, nebo elektronickou poštou.

Za nepoužívání e-neschopenek hrozí lékařům pokuta, a to za jeden případ až 10.000 korun. Podle zákona je ale možné v případě technických obtíží postupovat původním způsobem, tedy vystavovat papírové neschopenky.

V první pracovní den, 2. ledna 2020, bylo vystaveno téměř 11500 e-neschopenek, což odpovídalo dennímu průměru za lednový měsíc. Průměrně je denně vystavováno zhruba 10.000 elektronických neschopenek. Za devět měsíců od začátku pandemie nového typu koronaviru lékaři vystavili také celkem 295.400 karanténních elektronických neschopenek.