Epidemie covid příliš nepolevuje. Bez Prahy je celé Česko na 4. stupni, řekl Blatný

"Bez Prahy by skóre pro zbytek země doposud nikdy nedošlo do úrovně tři, pohybovalo by se lehce nad její hranicí. Stále ale trváme na tom, že opatření musí být pro celou republiku plošná," řekl k tomu ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Kromě Prahy je ve třetím stupni rizika také Moravskoslezský kraj. Alespoň jednou se do třetího pásma dostaly také Středočeský, Plzeňský a Liberecký kraj. Naopak nejhorší je situace na Vysočině a v Pardubickém, Královéhradeckém a Karlovarském kraji. S vyloučením Prahy by rizikové skóre bylo 62, neumožňovalo by tak přesun do třetího stupně přísnosti opatření.

O tom bude vláda rozhodovat v neděli, platilo by od pondělí. Zmírnění opatření nenastává automaticky, skóre musí být lepší po sedm dní, aby ministerstvo vládě navrhlo zmírnění. Přesun do třetího stupně by znamenal například zrušení nočního zákazu vycházení, otevření restaurací, služeb, hotelů nebo všech obchodů.

Hlavní hygienička Jarmila Rážová uvedla, že nyní jsou kapacity hygienických stanic a dalších call center pro trasování nakažených a jejich rizikových kontaktů asi 1000 lidí, což je dostatečné. Kvůli dobrovolnému testování pedagogických pracovníků, které by mělo začít 4. prosince, bude podle ní tato kapacita posílena. Podle ministra Blatného je v záloze asi 300 dalších lidí. Možnost nechat se testovat by podle odhadů ministerstva mělo mít asi 200.000 lidí, kromě učitelů také třeba vychovatelé. Od 18. prosince se pak počítá s nabídnutím testů hrazených z veřejného zdravotního pojištění také všem ostatním zájemcům.

Obnovení normální péče v nemocnicích bude trvat týdny až měsíce

Většina nemocnic začala tento týden obnovovat normální péči, která nesouvisí s epidemií covidu-19. Plné obnovení péče bude trvat týdny až měsíce. Na tiskové konferenci to řekl náměstek ministra zdravotnictví a národní koordinátor intenzivní péče Vladimír Černý.

"Obnovování normální péče bylo zahájeno v naprosté většině nemocnic v Česku. Je pozvolné a rozsah se liší. Dosažení původního rozsahu péče je otázkou týdnů až jednotek měsíců," řekl Černý.

V posledním týdnu podle Černého klesl počet lidí hospitalizovaných s nemocí covid-19 o 1260 na současných 5047. Méně je i pacientů na jednotkách intenzivní péče. Před týdnem na těchto odděleních leželo 981 lidí, nyní asi o 160 méně. Počet nemocných na plicní ventilaci se snížil asi o stovku na 386. Nejvíce hospitalizovaných je nadále v Jihomoravském a Moravskoslezském kraji a v Praze, ale i tam se podle Černého situace zlepšuje.

Ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislav Dušek odhadl, že k tomu, aby mohla být zcela obnovena normální péče, měl by počet pacientů s covidem-19 v nemocnicích klesnout asi na polovinu. Dušek doplnil, že nemocnice denně přijímají asi 300 až 400 nových pacientů s koronavirem.

Situace podle Černého zatím neumožňuje, aby byla zrušena pracovní povinnost pro mediky a studenty zdravotních škol. Lékařské fakulty by už ale podle něj rády své pacienty z nemocnic stáhly. "Povede se o tom debata, zdali lékařské fakulty odsouhlasí, aby ti medici mohli být ještě dále nasazeni," dodal Černý. Aktuálně je podle Černého nakažených celkem 5526 lidí z nemocničního personálu, z toho 866 lékařů, 2688 sester a 1972 ostatních zdravotnických pracovníků.