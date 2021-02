Epidemie v Česku sílí, otevření obchodů je nejisté

O případném otevření obchodů bude vláda rozhodovat v pátek ráno. Podle Babiše rozvolňování v aktuální situaci epidemie není dobrý nápad, vyslechne si návrhy ostatních ministrů. Epidemiolog Roman Prymula by při nynější epidemické situaci byl pro tvrdé restrikce na dva až tři týdny a teprve poté by se mělo začít uvolňovat. Navrhne to premiérovi, nicméně je to politické rozhodnutí a mělo by mít i podporu u opozice. Ministr Plaga uvedl, že otevření obchodů a další změny nejsou možné, pokud je návrat žáků do škol skutečnou prioritou. Zvýšení sociálních kontaktů při návratu do škol musí být podle něj vyváženo povinným testováním ve výrobních firmách a maximálním využíváním home office.

Šetření Hospodářské komory ukázalo, že pokud budou nadále platit stávající zákazy, pětina živnostníků a podniků neudrží své podnikání už déle než měsíc. Dalších až 40 procent podniků z nejpostiženějších sektorů zřejmě zamíří do insolvence do tří měsíců.

Vláda s opozicí dnes našly shodu na znění pandemického zákona. Kabinet do předlohy zahrnul i řešení odškodňování živnostníků a firem zasažených protikoronavirovými opatřeními. Na náhradu škody podle pandemického zákona by měl být nárok od 1. března do konce platnosti předpisu, řekl po jednání s opozičními stranami Babiš. Žádosti, na jejichž předložení by měli poškození podnikatelé dostat roční lhůtu, bude přijímat ministerstvo financí. Na vyjádření by měl úřad dostat šest měsíců.

Sněmovna se dnes bude na návrh opozice zabývat omezením délky nynějšího nouzového stavu, poslanci o tom rozhodli při úpravách programu schůze, přesnější termín projednávání ale neschválili. SPD požaduje okamžité zrušení nouzového stavu pro neústavnost jeho vyhlášení. ODS chce platnost nouzového stavu omezit účinností chystaného pandemického zákona. Podle Pirátů by platnost nouzového stavu měla být omezena konkrétním datem. Senátoři v pátek předloží Ústavnímu soudu návrh na zrušení obnoveného nouzového stavu vládou. Aktuálně platí do konce února.

Sněmovnu čeká také vládní novela státního rozpočtu na letošní rok. Podle SPD se ale na debatu nemusí dostat. Vláda navrhuje navýšit schválený schodek ze 320 na 500 miliard. Klub KSČM hlasování ve stavu legislativní nouze jako celek nepodpoří. Opoziční SPD chce z novely rovnou celé navýšení schodku vypustit. Lidovci chtějí při projednávání přesunout pět miliard korun na armádu a přidat tři miliardy na odměny pracovníkům v sociálních službách.

Laboratoře v Česku ve středu odhalily přes 10.800 případů nákazy. Je to druhý den v řadě víc než 10.000 a o 1300 víc než před týdnem. Nemocnice jsou na hraně svých kapacit. Je v nich téměř 6200 pacientů s koronavirem, z nich 1227 bylo ve středu ve vážném stavu. Je to nejvíc od začátku epidemie. Na jednotkách JIP a ARO je aktuálně volných 14 procent všech lůžek, z toho pro covidové pacienty jich zbývá 148. Další volné kapacity jsou ještě na takzvaných reprofilizovaných lůžkách, tedy těch, která byla původně určena k poskytování péče jiného typu či odbornosti. Podle šéfa zdravotnických statistiků Ladislava Duška hrozí vyčerpání kapacit intenzivní péče v osmi ze 14 krajů.

Nejhorší epidemická situace je nyní na Tachovsku, kde za uplynulých sedm dní evidují 1044 nově nakažených v přepočtu na 100.000 obyvatel. Následuje Sokolovsko, mírně se zlepšila situace na Trutnovsku a Chebsku. V okresech Cheb, Sokolov a Trutnov platí od minulého pátku přísné omezení volného pohybu, o uzavření Tachovska se také uvažovalo. Počet lidí s covidem roste ale také v Pardubickém kraji, ve středu tam laboratoře zjistily druhý nejvyšší počet za celou dobu epidemie.

Od 27. prosince, kdy v Česku začalo proti novému koronaviru očkovat, dostalo obě potřebné dávky vakcíny 189.776 lidí. Zdravotníci dosud aplikovali přes 500.600 dávek vakcíny. Výrobci podle dostupných údajů dodali do Česka zatím přes 667.000 dávek vakcín, využity byly tedy asi tři čtvrtiny z nich. Česko má objednané vakcíny asi pro 11 milionů lidí. Podle serveru SeznamZprávy premiér Babiš v lednu dopisem požádal Izrael, který očkuje nejrychleji na světě, o případné přebytky vakcín. Státní ústav pro kontrolu léčiv dosud eviduje pět hlášení o úmrtí lidí, která mohla souviset s očkováním proti covidu, za týden počet vzrostl o čtyři.