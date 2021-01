Epidemie v Česku stagnuje. Panují obavy z nakažlivěších mutací

Důvodem zastavení poklesu epidemie je podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) zřejmě kombinace toho, že se vir rychleji šíří a že nynější opatření už nestačí.

Dušek řekl, že situace v Česku je stále riziková. Do nemocnic kvůli onemocnění covidem stále přichází 400 až 450 lidí denně. Za poslední dva týdny se nákaza koronavirem prokázala u téměř 17.000 lidí nad 65 let, dá se tedy předpokládat, že zátěž nemocnic bude klesat pomalu. Teprve při poklesu na 3000 až 4000 hospitalizovaných a na méně než 500 pacientů na JIP by se mohla v nemocnicích obnovovat odkladná péče. Nyní je v nemocnicích kolem 6000 lidí, z toho asi tisícovka na jednotkách intenzivní péče a z toho více než 500 potřebuje nějakou podporu dýchání.

Zastavil se také pokles u procenta pozitivity testů, v posledních dnech je u PCR testů kolem 27 procent. U antigenních testů, které se používají především u dobrovolného testování veřejnosti, se pozitivita pohybuje kolem tří procent. Denně se v Česku udělá mezi 50.000 a 60.000 testů, což je podle Duška ve srovnání s ostatními evropskými zeměmi nadprůměrný počet.

I při optimistickém scénáři by brzdění epidemie trvalo ještě dva až tři týdny. Rizikem je ale podle Duška výskyt britské mutace, která může být podle něj nakažlivější o 40 až 70 procent.