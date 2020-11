Epidemie v ČR zpomaluje. Za sobotu přibylo 11 428 případů covidu

Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Už v pátek nárůst zpomalil, když bylo zaznamenáno 13.606 nově nakažených, o přibližně 1650 méně než předešlý pátek. Od 1. března, kdy se v Česku objevily první případy covidu-19, testy potvrdily nákazu u více než 335.000 lidí. Jenom za říjen se počet nakažených zvýšil asi o 264.000.

Počet úmrtí lidí nakažených koronavirem v sobotu stoupl o 104, což byl nejnižší denní nárůst množství zemřelých za posledních 11 dní. V pátek bylo ale množství úmrtí podle aktualizovaných údajů ministerstva rekordní. Původně úřad uváděl, že v pátek přibylo 121 mrtvých, ale nyní ministerstvo údaj o pátečním počtu zemřelých změnilo na 176, což je nejvyšší denní nárůst za celou dobu epidemie. Za říjen zemřelo dohromady přes 2500 lidí s covidem-19, což představuje většinu z celkového počtu 3251 mrtvých od začátku epidemie.

Výrazně se v říjnu zvýšil také počet lidí s covidem-19, kteří skončili v nemocnici. Na konci září byla hospitalizovaných jen zhruba tisícovka, zatímco podle posledních údajů ministerstva ke 30. říjnu už bylo v nemocnicích skoro 7700 lidí, z toho 1137 ve vážném stavu. U většiny nakažených má ale covid-19 lehčí průběh. Aktuálně nemocí trpí přes 188.000 lidí a v nemocnicích skončila jen asi čtyři procenta z nich.

Počty nakažených vzrostly nejvýrazněji v uplynulém týdnu na Benešovsku, kde bylo za posledních sedm dní zaznamenáno zhruba 1303 nových případů covidu-19 v přepočtu na 100.000 obyvatel. Druhý nejvyšší nárůst byl na Pelhřimovsku, kde bylo za týden potvrzeno 1097 nových případů nákazy v přepočtu na obyvatele.

V sobotu přibylo v Praze 934 případů nemoci covid-19, což bylo o čtvrtinu méně než předchozí sobotu. Je to zároveň nejnižší nárůst případů za tento týden. Vyplývá to z údajů na webu ministerstva zdravotnictví. Už v pátek byl denní nárůst množství nakažených koronavirem výrazně nižší než předešlý pátek, a to zhruba o pětinu. V sobotu přibyla v Praze také pouze dvě úmrtí lidí s covidem-19, což byl nejnižší počet mrtvých za den od začátku října.

⚠️V Praze evidujeme za sobotu 31.10.2020 / 934 nově potvrzených případů onemocnění covid-19.

Od začátku epidemického výskytu onemocnění dne 1.3.2020 dosáhl celkový kumulativní počet případů k datu 31.10.2020 čísla 47.805, počet aktivních případů 23.184#hshmp #COVID19 #praha pic.twitter.com/D2oGLseqjH — Hygienická stanice hl. m. Prahy (@hygpraha) November 1, 2020

Od 1. března, kdy byly v Česku potvrzeny první případy covidu-19, bylo v Praze zaznamenáno celkem 47.805 nakažených koronavirem. Více než polovina z nich se již z nemoci vyléčila, covidem-19 nyní trpí 23.184 lidí. Zemřelo dosud 404 nakažených.

V přepočtu na každých 100.000 obyvatel se v Praze objevilo za uplynulých sedm dní jen 546 nově potvrzených případů nákazy koronavirem. Hlavní město tak patří k regionům s nižším nárůstem počtu nakažených. Nejvýrazněji v uplynulém týdnu přibylo případů covidu-19 na Benešovsku, a to zhruba 1303 na 100.000 obyvatel.