Epidemie v Moravskoslezském kraji na ústupu? Počet nově nakažených výrazně klesl

Vyplývá to z grafů chytré karantény, tedy Centrálního řídícího týmu Covid-19 (CŘT), které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). V regionu se v poledne uvolní některá protiepidemická opatření.

"Dnes, po dvou dnech, optimističtější pohled na celkový vývoj situace v Moravskoslezském kraji," komentoval statistiku hejtman.

Dnes, po dvou dnech, optimističtější pohled na celkový vývoj situace v MSK. S ohledem na nová ohnisko nákazy bude v sobotu otevřeno také odběrové místo v Třinci od 8-16.oo. pic.twitter.com/vTI4qRLJ7A — Ivo Vondrak (@ivondrak) August 7, 2020

Dodal, že s ohledem na nová ohniska nákazy bude v sobotu otevřeno také odběrové místo v Třinci na Frýdecko-Místecku, a to od 08:00 do 16:00. Právě Frýdecko-Místecko je nyní nejproblematičtějším okresem. Nákaza koronavirem se tam dostala i do církevního domova pro seniory v Jablunkově na Frýdecko-Místecku. V souvislosti s tímto ohniskem hygienici evidují desítky nakažených. Ve farnosti byly ode dneška zrušeny všechny veřejné bohoslužby.

Podle chytré karantény je v regionu aktuálně 1339 nemocných, z nemoci se uzdravilo 3359 lidí a 84 jich v souvislosti s nákazou zemřelo. Hospitalizováno je 51 lidí.

Data a údaje o nemocných se dlouhodobě z různých zdrojů liší, důvodem jsou rovněž odlišné způsoby zpracování údajů. Například Krajská hygienická stanice Ostrava eviduje 4442 pozitivně testovaných. Hygienici data o nemocných vykazují, až když s nimi ukončili epidemiologické šetření. Statistika ministerstva zdravotnictví v regionu k dnešku udává 4797 nemocných od počátku pandemie.

V kraji platí zvýšená protiepidemická opatření jako povinnost roušek v budovách i hromadné dopravě. Výjimkou je okres Bruntál, kde uvnitř lidé roušky mít nemusí, nasadit si je musí jen ve zdravotnických a sociálních zařízeních. Restaurace a bary smí fungovat pouze do půlnoci, opět s výjimkou Bruntálska. V poledne se uvolní v kraji opatření pro sportovce, kteří budou moci sundat roušku na hromadných akcích i ve vnitřních prostorech. Upraví se i provoz koupališť, hygienici zrušili maximální počet 500 návštěvníků a nově se počet lidí na koupališti bude odvíjet od jeho velikosti. Na každého návštěvníka musí být prostor deset metrů čtverečních.