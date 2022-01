Epidemie zrychluje. Reprodukční číslo je vyšší než jedna, Válek probere další opatření

Reprodukční číslo se od začátku prosince drželo pod hodnotou jedna, epidemie covidu tedy zpomalovala. Na konci loňského roku bylo ještě 0,78 a na přelomu roku se drželo těsně pod hodnotou jedna. Začátkem prvního pracovního týdne roku 2022 ale tuto hraniční hodnotu překonalo. V úterý ministerstvo informovalo, že je 1,11, k dnešku znovu stouplo na 1,2.

V pátek bude Válek jednat s odborníky o případných dalších opatřeních

V pátek bude ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s odborníky jednat o tom, jaká další protiepidemická opatření by se měla přijmout v případě zhoršení situace. Změny, které by reagovaly na novou variantu koronaviru zachycenou ve Francii, nechystá. Po jednání vlády to dnes řekl novinářům.

"Nejedná se o čistou novou mutaci, ale variantu omikronu, pokud já mám informace," uvedl ministr. Podle něj se zatím nezdá, že by postihovala struktury viru takovým způsobem, že by měla takový vliv na jeho šíření nebo léčbu pacientů, aby bylo potřeba upravit opatření.

Na pátečním jednání se sejdou podle Válka také někteří ministři, centrální řídicí tým epidemie a odborný tým Národního institutu pro zvládání pandemie vedený vakcinologem Romanem Chlíbkem. "Budeme diskutovat o tom, jaká speciální opatření přijmout v případě, že by se situace dále zhoršovala," dodal Válek. Zvažovat se podle něj budou případné další kroky ve zdravotnictví nebo sociálních službách a některých dalších klíčových oblastech.

Data z laboratoří i modely predikující další vývoj epidemie předpokládají, že varianta omikron, která je nakažlivější, převládne do deseti dní a do konce měsíce pak vytlačí předchozí variantu delta.