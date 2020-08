Epidemiolog Maďar skončil jako poradce ministerstva zdravotnictví

Skupina měla za úkol dodávat ministrovi odborná stanoviska pro postup kroků, které život v ČR postupně vracely do běžného režimu po uzavření škol, většiny obchodů a dalších opatřeních.

Největší diskuse se z agendy skupiny od jara vedly kolem nošení roušek. Zavedené byly v polovině března při pohybu mimo domov. Původně se měly nosit i venku do poloviny června, nakonec povinnost skončila už 25. května. Ve vnitřních prostorách a většině hromadné dopravy roušky skončily od 1. července. Maďar ČTK tehdy řekl, že jedním z důvodů bylo horké počasí, v němž se v rouškách obtížně dýchá. Zůstaly tak jen ve zdravotnických zařízeních a pražském metru. Zaváděny byly také regionálně tam, kde se objevilo větší ohnisko nemoci covid-19.

Znovu se roušky měly začít nosit v hromadné dopravě, obchodech, školách a na hromadných akcích od 1. září. Po dvou dnech od oznámení byla povinnost zmírněná a školy a obchody z ní byly vyjmuté. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) to zdůvodnil tím, že proběhla řada jednání a přišlo mnoho podnětů.

Pracovní skupinu Maďar, který působí na Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity, vedl od začátku letošního dubna. Členy skupiny jsou kromě Maďara také například ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, hlavní hygienička Jarmila Rážová, Jan Kynčl ze Státního zdravotního ústavu, Roman Chlíbek z České vakcinologické společnosti a předseda České společnosti anesteziologie resuscitace a intenzivní medicíny Vladimír Černý.

Proč jste nezúčastnil setkání s premiérem minulý čtvrtek?

Měl jsem předem plánované od středy tři dny dovolené. Alespoň na tuto krátkou dobu plus následující víkend jsem se připojil k dovolenkující rodině. Od začátku pandemie si mě moc neužili. Až když jsem za nimi dorazil, ve středu odpoledne, mi psal ministr Vojtěch o narychlo svolaném čtvrtečním setkání s premiérem. Prý je naštvaný kvůli negativním reakcím na roušky. Odpověděl jsem, že jsem na dovolené mimo ČR a nestihnu se vrátit, ale že věřím, že předložená opatření zvládnou obhájit i bez mé přítomnosti.

Prosadil jste skutečně do návrhu mimořádného opatření i přes opačný názor ministerské pracovní skupiny roušky ve školách, jak Vám bylo vyčítáno?

Vždy jsem vystupoval podle toho, jak jsme v rámci pracovní skupiny rozhodli většinovým názorem. Minulý týden v pondělí zasedala Rada vlády pro zdravotní rizika jejíž členem nejsem. V návrhu mimořádného opatření, které jsem následně dostal ke kontrole, se najednou objevily roušky ve společných prostorách škol. Okamžitě jsem písemně upozornil pana ministra Vojtěcha, že to není v souladu s odborným stanoviskem naší epidemiologické pracovní skupiny. On za dvě minuty reagoval způsobem, ze kterého vyplynulo, že je to rozhodnutí nějakého jiného jednání. Tím to pro mě jako odborného poradce skončilo. Tedy až do momentu, než se objevilo v médiích, že bylo chybou roušky do společných prostor škol dávat a že za to mohu já. Mám naštěstí uloženou písemnou korespondenci potvrzující to, co říkám.

Taky Vám byla vyčítána nedostatečná komunikace s centrálním řídícím týmem...

Dva členové Centrálního řídícího týmu jsou současně i členy naší pracovní skupiny - hlavní hygienička Rážová a ředitel UZIS prof. Dušek. S CŘT pravidelně komunikoval i další člen naší skupiny, ředitel Odboru ochrany veřejného zdraví ministerstva zdravotnictví MUDr. Marounek. Spojení tedy existovalo. Jako vedoucí pracovní skupiny jsem od ministra nikdy žádost o těsnější spolupráci či pravidelné schůzky s celým CŘT nedostal, to bylo od začátku nastavené přes uvedené kolegy z ministerstva.

Osobně jsem to tak považoval za dostatečné, kolegové se pravidelně setkávali, data od CŘT jsme dostávali a jako odborná poradní skupina ministra zdravotnictví je zohledňovali při svém rozhodování. Naše pracovní skupina je poradní strukturou ministra zdravotnictví. Jsme odborný tým, vyjadřujeme se k různým odborným záležitostem na žádost ministra zdravotnictví, který nám určuje agendu. Pokud s našim stanoviskem ministr souhlasí, pracuje s ním dál, je jeho úkolem najít pro to politickou podporu. A buď to prosadí, nebo ne. Náš odborný názor se tím nezmění, není závislý na názoru politiků. Akorát bez podpory politiků nebude aplikován do praxe.

Jak jste reagoval na informace zveřejněné v médiích o degradaci a zařazení Vaší pracovní skupiny pod hlavní hygieničku?

K zařazení všech odborných pracovních skupin MZ pod hlavní hygieničku nedošlo teď, ale na základě rozhodnutí ministra již před několika týdny, to není žádná novinka. Jen časová dezinterpretace některých médií hledajících za každou cenu senzace. Když jsme o tom před časem dostali písemnou informaci, požadoval jsem, abych mohl o závěrech skupiny vždy informovat ministra napřímo, a ne výlučně jen přes hlavní hygieničku. S tím pan ministr Vojtěch souhlasil a vydal příslušný pokyn, že komunikace mezi ním a naší skupinou bude přímá.

Budete dál pokračovat na své pozici vedoucího pracovní skupiny pro řízení karanténních opatření?

Nechal jsem si krátký čas na rozmyšlenou a v pátek odpoledne jsem napsal ministrovi Vojtěchovi i členům naší pracovní skupiny, že se s okamžitou platností, tedy od 21. srpna, jako člen pracovní skupiny "Karanténa" končím. Jako epidemiolog se budu dál věnoval pandemii, ale ne cestou ministerstva zdravotnictví. Navíc budu mít zase více času na práci v ordinaci a na lékařské fakultě. Kolegům ze skupiny jsem popřál před náročným podzimem hodně zdaru a tím to pro mě skončilo. Bral jsem to dosud jako službu lidem, za kterou jsem nechtěl ani korunu. Byla to z mé strany v mnoha ohledech oběť, věc principu, ale abych musel čelit zákeřným podpásovým útokům, to nemám zapotřebí.