Epidemiolog Smejkal se stal členem Rady vlády pro zdravotní rizika

Rada vlády pro zdravotní rizika vznikla loni v červenci. Jejími členy jsou Babiš, ministři zdravotnictví Jan Blatný (za ANO), vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a obrany Lubomír Metnar (za ANO) a předseda Asociace krajů, hejtman Jihočeského kraje Martin Kuba (ODS).

Působí v ní také náměstek ředitele VZP David Šmehlík, vládní zmocněnec pro IT Vladimír Dzurilla a dosud i vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Ondřej Slabý. Právě jeho má podle Babiše nahradit Smejkal.

"S panem Smejkalem jsem se domluvil na spolupráci. Co nám tady chybí, je, řekněme, tvář pandemie, kterou v minulosti byl pan profesor Prymula," uvedl Babiš. Obecně by více měli vystupovat odborníci. Jmenoval například pondělní vyjádření vakcinologa Romana Chlíbka k účinnosti vakcíny AstraZeneca.

"Musím se tam rozkoukat v téhle radě vlády. Mým cílem obecně je politikům sdělovat, jaká je situace, a přinášet jim odborný pohled za sebe a některé své kolegy, kteří to vidí podobně. Mám pocit, že občas politici rozhodují bez toho, aby měli dobré odborné podklady," řekl v ČT Smejkal. Odmítl výrok premiéra, že by měl být novou "tváří" místo Prymuly. "Těch tváří má pandemie hodně. Spousta mých kolegů se vyjadřuje ještě lépe a rozumněji, takže nemusím být žádnou tváří," dodal.

Smejkal by se podle Babiše měl podílet na opatřeních proti epidemii. "Měl by podle mého názoru být k dispozici ministerstvu zdravotnictví, protože v této chvíli tam není žádný epidemiolog, který je nějaká tvář, kterou vidíme stále v televizi," uvedl v neděli premiér.

Podle Babiše by Smejkal neměl post premiérova poradce jako Prymula, měl by ale velice úzce spolupracovat s ministrem zdravotnictví Janem Blatným (za ANO), který není epidemiolog. Blatný by měl také podle premiéra najít další lidi, aby posílil svůj expertní tým. Babiš se vyslovil i pro sloučení tří skupin, které na ministerstvu zdravotnictví radí s postupem proti koronaviru.

Úkolem vládní rady pro zdravotní rizika je podle statutu zejména koordinace strategického přístupu v rámci jednotlivých zdravotních hrozeb, podpora Integrovanému centrálnímu řídicímu týmu a prosazování opatření směřujících k eliminaci zdravotních hrozeb. V době jejího vzniku dohlížela zejména na spouštění projektu Chytré karantény. Integrovaný řídicí tým pak tvoří armáda, policie, hasiči, vede ho hlavní hygienička.