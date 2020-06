Expert promluvil o vakcínách. Jak bude probíhat očkování proti koronaviru v Česku?

— Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Nejrůznější dezinformace a fake news mají za následek, že se řada lidí očkování obává. Ačkoliv s ním máme zkušenosti už stovky let a povedlo se díky němu téměř vymýtit některé nemoci, připravované vakcíny proti novému typu koronaviru se lidé bojí, a to ještě ani není na světě. Podle lékaře je to naprosto zbytečné.