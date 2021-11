Experti z MeSES doporučují plošné testování ve firmách i vyšší ošetřovné

V úterý přibylo v Česku přes 22.000 nakažených, nejvíc za den od začátku epidemie. Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes řekl České televizi, že od noci na pondělí 22. listopadu bude v České republice zaveden takzvaný bavorský model, který ruší uznávání testů jako covidového certifikátu.

Vláda bude o zpřísnění protiepidemických opatření rozhodovat ve čtvrtek. Ve hře byly podle dřívějších informací různé varianty, od ukončení uznávání antigenních testů až po omezení volného pohybu neočkovaných lidí. Podle Babiše se vláda přiklání k tomu, že pro vstup do provozoven služeb nebo na různé akce bude uznáváno jen očkování nebo prodělání covidu-19. Tým MeSES, který dříve radil ministerstvu zdravotnictví v boji s epidemií, uvádí, že pro zvládnutí nynější situace jsou důležité jak očkování, tak i testování.

Efekt očkování se totiž podle odborníků projeví později, zatímco výsledky testování budou okamžité. "Pro úspěšný boj s epidemií a zásadní zlepšení současné situace je třeba aplikovat oba pilíře, pouze jeden není dostatečný," píše na svém webu MeSES. Skupina navrhuje například zvýšit frekvenci plošného testování ve školách na dva testy týdně a zavést také plošné testování ve firmách jednou týdně. Alternativou pro testy v podnicích by bylo prokazování negativního testu, očkování nebo prodělání nemoci při vstupu na pracoviště. Samotný systém vyhledávání lidí, kteří se dostali do kontaktu s nakaženými, podle MeSES nestíhá dost rychle vyhledat možné nakažené, kteří pak nemoc šíří dál.

Spolu s plošným testováním by ovšem stát měl podle expertů zavést i finanční kompenzace, aby se lidé testům nevyhýbali, neposílali nemocné děti do školy nebo neodmítali hlásit rizikové kontakty. Podle MeSES by tedy mělo být zvýšeno ošetřovné, které dostávají třeba rodiče, jejichž děti musí zůstat doma kvůli výskytu koronaviru ve třídě. Také by podle skupiny měla být zvýšena nemocenská pro lidi, kteří jsou kvůli nákaze či kontaktu s nakaženým v karanténě nebo izolaci.

"Vláda prohlásila, že nechce lockdown a nechce zavírat školy, což je jistě žádoucí," uvádějí odborníci z MeSES. "Pokud ale bude současný vývoj pokračovat, nastane de facto lockdown a zavření škol, protože velká část tříd a pracovních kolektivů v důsledku vysoké virové nálože v populaci onemocní, a půjde do izolace a jejich rizikové kontakty budou umístěny do karantény," doplňují.

Zároveň členové MeSES radí zkrátit interval mezi dokončením očkování proti covidu-19 a další posilující dávkou ze šesti na pět měsíců. Navrhují rovněž posílit očkovací střediska. "Opět vznikají fronty a dlouhé čekací lhůty na očkování, které nutně mnoho lidí odradí," píšou. U pracovníků v sociálních a zdravotních službách a ve školství by podle skupiny mělo být očkování povinné.