Fénix přijel do Brna. Odveze 19 covidových pacientů

Do Fakultní nemocnice Brno přijel dnes kolem 8:30 velkokapacitní záchranářský vůz Fénix, který převeze do pražských nemocnic deset pacientů s koronavirem. Celkem jich z Brna zamíří do Prahy 19, řekla dnes ČTK mluvčí Fakultní nemocnice Brno Veronika Plachá.