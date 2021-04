Firmy do 10 pracovníků, neziskové organizace a OSVČ mají dnes dokončit testování

Firmy do deseti zaměstnanců, neziskové organizace a živnostníci by do dneška měli dokončit první kolo testování na koronavirus. Dále je pro ně povinné zatím jednou za sedm dní. Tato skupina čítá podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka (za ANO) asi 1,1 milionu pracovníků. Každý týden se tak testům na covid-19 podle něj podrobí až čtyři miliony lidí, z toho až půl milionu denně.