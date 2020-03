FN Brno po kyberútoku znovu otevřela urgentní příjem

"Řada počítačů sice stále nefunguje, ale akutní případy už přijímáme. Stále je problém se zadokumentováním výsledků," uvedl Žára.

Od pátečního rána v areálu nemocnice fungují také stany pro vyšetření pacientů na koronavirus. Lidi do nich posílají hygienici. Pacienti přijíždějí vlastním autem a prakticky jej po dobu odběru vzorků nemusí opustit. V pátek tam hygienici na ošetření odeslali 14 lidí, dnes to do časného odpoledne bylo pět lidí. K dalším deseti vyjížděl odebrat vzorky speciální tým.

Zdravotníci se u stanů někdy dostávají do střetu s lidmi, kteří přijedou o vlastní vůli a dožadují se vyšetření. Video s jedním takovým návštěvníkem dnes kolovalo po sociálních sítích. Muž se na něm dožaduje otestování s tím, že má příznaky a premiér Andrej Babiš (ANO) na tiskové konferenci říkal, že kdo má příznaky, má se nechat otestovat.

"Problém byl, že tohoto člověka k odběru neodeslala Krajská hygienická stanice, což je stanovený postup. V případě, že přijede někdo, kdo má příznaky a nebyl odeslán Krajskou hygienickou stanicí, personál ve stanech má pokyn takového člověka doprovodit na kliniku infekčních chorob. To ale tento konkrétní člověk odmítl," vysvětlil Žára.

Na jižní Moravě dosud hygienici potvrdili osm případů nákazy nemocí COVID-19, v celém Česku je jich podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha 189.