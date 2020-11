FN Brno podala remdesivir už více než stovce pacientů s covidem, většinou zabral

Remdesivir je podle nemocnice lékem, jehož účinnost byla u pacientů s onemocněním covid-19 zatím nejlépe dokumentována. "Je nutné ho podat co nejdříve po objevení klinických příznaků onemocnění, tedy v době, kdy se koronavirus aktivně množí. Podání po sedmi a více dnech od vzniku příznaků onemocnění již nemá smysl," uvedl přednosta Kliniky infekčních chorob FN Brno Petr Husa.

Nemocnice podle přednosty v souladu s indikačními omezeními podává tento lék pět dní ve formě infuzí pacientům s oboustranným plicním zánětem, s nutností terapie kyslíkem a s výrazným poklesem počtu bílých krvinek. "Podle našich zkušeností se ve většině případů klinický stav pacientů léčených remdesivirem rychle zlepšuje a zkracuje se doba jejich pobytu v nemocnici," uvedl Husa.

Remdesivir je antivirotikum, které zabraňuje množení viru. Původně měl sloužit pro léčbu lidí nakažených krvácivou horečkou ebola v Kongu, epidemii se však podařilo zastavit a testy léku byly přerušeny. Ve firmě Gilead ho vyvinul tým pod vedením Čecha Tomáše Cihláře.

Deník Financial Times ale před časem upozornil na studii Světové zdravotnické organizace (WHO), která tvrdí, že podávání látky remdesivir nemá žádný či jen malý vliv na délku hospitalizace a na šanci na přežití pacientů s nemocí covid-19. Šest měsíců jich bylo sledováno asi 11.000. Česká republika není mezi zeměmi, kde se výzkum WHO uskutečnil. K obdobným závěrům studie WHO dospěla i u látek hydroxychlorochin, lopinavir a interferon beta.

Remdesivir indikují pacientům nemocnice po celé ČR, Plachá uvedla, že je jich 101. V brněnské fakultní nemocnici lék indikovali 110 pacientům, v celém Jihomoravském kraji bylo podle ní takto léčeno dosud 252 pacientů. Plachá uvedla, že Fakultní nemocnice Brno je v podávání léku na druhém místě, první je nemocnice v Českých Budějovicích.