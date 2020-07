Funguje, nebo ne? Chytrá karanténa nám na podzim nepomůže, má jasno Michálek

Podle poslance a člena výboru pro zdravotnictví Davida Kasala (ANO) jsou momentální plošná opatření adekvátní. "Jsem členem týmu, který připravoval jednotlivé podklady i v jarních měsících. V tuto chvíli jsou to lokální záležitosti a je to na posouzení dané hygienické stanice," řekl v rozhovoru pro Český rozhlas Plus.

Jakub Michálek, který je předsedou poslaneckého klubu Pirátů, ale namítl, že pro posouzení přiměřenosti aktuálních restrikcí nemá jeho oponent dostatek argumentů.

"Odůvodnění, tak jak jsou publikována na stránkách ministerstva zdravotnictví, neobsahují přesné důvody, proč a jak byl stanoven konkrétní počet osob a jaké dopady budou mít opatření na společnost," řekl.

"Na jaře jsme byli v jiné situaci, nevěděli jsme, jak se virus šíří. Proto byla celoplošná opatření nejen u nás, ale v celé Evropě. Chytrá karanténa ale funguje, takže je to opravdu o těch ložiscích, která jsou včas identifikována a jsou provedena opatření karanténního typu, aby se nemoc nešířila dál. Pokud by chytrá karanténa nefungovala, tak by se nic nezachytilo a najednou bychom měli přírůstky v řádu set nebo tisíců." David Kasal

Poslanec Kasal navíc namítl, že v Praze je jiná situace, jelikož je v ní mnohem víc sociálních kontaktů mezi lidmi.

"To musí zohledňovat hygienická služba. Řada věcí se sice může zdát nelogická. Ale jestliže 12 lidí má postihnout všechny stránky života a vymýšlet jednotlivá opatření, tak to není úplně jednoduché," nechal se slyšet.

Pirát ale namítl, že jsou aktuální pravidla zbytečně složitá. "Jde je aspoň částečně zjednodušit pomocí barevného schématu. Aby bylo jasné, v jakém okamžiku platí co. Semafor je dobrý základ, ale měly by se ještě vyjasnit jednotlivé režimy, aby lidé věděli, co dělat, když semafor ukazuje v místě červenou a tak dále," řek.

"Za největší problém považuji to, že neznáme konkrétní data o použití chytré karantény, včetně aplikace e-rouška, kterou si stáhlo asi 100 tisíc lidí, ale předpokládáno bylo 6 milionů, takže aplikace nemůže plnit svou roli. Nejsou ani dotaženy další části chytré karantény. Měli bychom se zaměřit na to, aby systém na podzim skutečně fungoval, abychom zvládli případnou druhou vlnu," Jakub Michálek

Kasal by všem kritikům chytré karantény doporučil navštívit nejbližší hygienickou stanici, sednout si tam a podívat se na vlastní oči, jak funguje, a nechat si to vysvětlit. Lidský faktor může kdykoliv selhat, ale vše záleží na precizaci. "Systém navíc půjde použít i na další nemoci,“ pochvaloval si poslanec ANO.

"Chytrou karanténu by jako projekt měl vést někdo, kdo má odborné znalosti. Zatím je nedotažená a od vlády jsme neslyšeli věrohodné informace, jak projekt dotáhne do konce. Podle harmonogramu se počítá s dokončením na konci tohoto roku. To může být ale poté, co přijde druhá vlna pandemie,“ oponoval Michálek.