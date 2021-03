Hackeři zaútočili na tři pražské soukromé polikliniky

Zmíněné tři polikliniky pod společnost Poliklinika IPP spadají. "Je to tak, ale nechci se k tomu více vyjadřovat. Celá událost se nyní vyšetřuje a nechci ohrozit dění kolem," potvrdila útok jednatelka Polikliniky IPP Lenka Šmídová. Zda pachatelé požadují peníze, nechtěla komentovat. "To nejde přese mne. Nade mnou je majitel společnosti, takže toto nešlo přese mne," řekla.

"V tuhle chvíli mohu potvrdit, že jsme přijali hlášení incidentu v tomto zdravotnickém zařízení a v současnosti se jím zabýváme. Víc to nebudeme komentovat," uvedl mluvčí NÚKIB Jiří Táborský. Deník N píše, že podle jeho informací útok nesouvisí se zranitelností poštovních serverů Microsoft Exchange, kterou nedávno hackeři využili k napadení pražského magistrátu nebo ministerstva práce a sociálních věcí.

Podle odborníka na zabezpečení serverů ze společnosti CNS Tomáše Symona jsou velkou hrozbou podvodné maily, které se vydávají za nejrůznější výzvy od důležitých úřadů či institucí. Obsahují v sobě však viry, které mohou poškodit nebo zašifrovat data v počítači. Je proto nutné zkontrolovat, z jaké adresy e-mail přišel, detailně je možné skutečnou adresu vyčíst ve vlastnostech e-mailu, kde je také vidět server, který poštu odeslal. "Dále je nutné věnovat pozornost čtení e-mailu, zda je gramaticky správný a nevykazuje text automatického překladače," sdělil ČTK Symon.

Pokud e-mail obsahuje odkazy na stránky, které požadují vložení jména a hesla například k nějakému platebnímu portálu, je potřeba si ověřit, že jde o důvěryhodný odkaz. Doména musí přesně odpovídat skutečné doméně organizace, která mail odeslala. "Také je důležité neklikat na výherní tlačítka a podobné podezřelé a výrazné prvky v e-mailu," dodal Symon.

Kybernetických útoků na zdravotnická zařízení podle informací bezpečnostních firem přibývá. V Česku loni hackeři zaútočili například na nemocnici v Benešově, ostravskou a olomouckou fakultní nemocnici nebo Karlovarskou krajskou nemocnici. Na začátku letošního roku napadení přes internet čelila jedna menší tuzemská nemocnice. Loňský průzkum ministerstva zdravotnictví mezi více než 160 nemocnicemi v Česku zjistil, že do kybernetické bezpečnosti by potřebovaly do roku 2023 investovat více než čtyři miliardy korun.