Hamáček: Lůžka z rezerv využijeme k navýšení kapacity nemocnic

Předseda SSHR Pavel Švagr uvedl, že správa čeká na rozhodnutí státu. "Jakmile o tom vláda rozhodne, tak jsme připraveni s vyskladňováním těchto lůžek okamžitě začít," řekl dnes ČTK Švagr.

V nemocnicích v Česku je podle posledních údajů ministerstva zdravotnictví 2106 lidí s koronavirem, stav 438 z nich hodnotí lékaři jako těžký. Od začátku října vzrostl počet hospitalizovaných přibližně na dvojnásobek. Odborníci dříve uvedli, že české zdravotnictví zvládne 33.000 hospitalizovaných s covidem-19.

Některé nemocnice už začaly kvůli větším počtům hospitalizovaných s covidem-19 omezovat naplánovanou či odložitelnou zdravotní péči. Podle zkušeností z jara i ze zahraničí se lidé do nemocnice dostávají nejčastěji týden od pozitivního testu, je jich asi dvě až čtyři procenta ze všech testovaných. Za další týden až deset dní se asi u čtvrtiny z nich může zhoršit stav natolik, že budou potřebovat intenzivní péči.

Otázkou státních hmotných rezerv v souvislosti s pandemií koronaviru by se dnes podle informací ČTK měla zabývat vláda. Materiál, který má ČTK k dispozici, mimo jiné uvádí, že podle bleskového průzkumu bylo na začátku října ve skladech oslovených obchodních společností k dispozici 250.000 respirátorů FFP2 k okamžité expedici, dalších 500.000 bylo připraveno k balení. "Do konce října tohoto roku jsou výrobci schopni pro státní sektor uvolnit kapacitu výroby cca 2,5 milionu kusů," píše se v něm.

"Výrobci by s ohledem na zachování udržitelnosti výroby potřebovali dlouhodobější plán. Všichni do jednoho uvedli, že rádi upřednostní státní sektor před jinými klienty, nicméně není to možné činit jednorázově a krátkodobě ve velkém množství. Navrhujeme proto zvážit pravidelný, byť limitovaný odběr od konkrétních dodavatelů," stojí v podkladech pro vládu. Materiál kabinetu předloží ministerstvo průmyslu a obchodu a SSHR.

Dokument nabízí také dvě varianty toho, komu má SSHR předkládat neprodleně po dobu trvání nouzového stavu návrhy na uvolnění jednotlivých druhů zdravotnických a ochranních pomůcek ze státních rezerv. Buď to může být přímo vláda, nebo Rada vlády pro zdravotní rizika, jejímž členem je kromě premiéra a ministrů také zástupce krajů nebo vládní zmocněnec pro IT a digitalizaci Vladimír Dzurilla. Rozhodnou ministři.

Švagr na konci září oznámil, že SSHR má uzavřené smlouvy na všech 11 druhů ochranných pomůcek, které poptávala. V převážné většině je podepsala s českými dodavateli. Další zakázky úřad soutěží i nadále. Minulý týden předseda SSHR uvedl, že ve skladech se státními rezervami je aktuálně zhruba 45 milionů roušek, tři miliony respirátorů FFP2, přes 200.000 respirátorů FFP3 nebo 15 milionů zdravotnických rukavic.

SSHR schraňuje komodity pro případ krizových stavů, jako jsou například záplavy, válečné konflikty či zastavení dodávek klíčových surovin. Ve vlastních či pronajímaných skladech drží zásoby například ropy, leteckého petroleje, potravin a léků. Květnovým rozhodnutím vlády se správa stala také centrálním místem nákupů ochranných prostředků pro potřeby organizačních složek státu pro období mimo krizový stav.