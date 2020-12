Hejtman Vondrák: Situace s koronavirem se v kraji zhoršuje

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

V Moravskoslezském kraji přibylo za pátek 625 lidí s koronavirem. Je to obdobný přírůstek jako v předchozích dnech, když to ve čtvrtek bylo 650 lidí a ve středu 674. Vyplývá to z údajů takzvané chytré karantény, které dnes zveřejnil hejtman Ivo Vondrák (ANO). Podle něj ale data ukazují, že situace se začíná zhoršovat. Skóre protiepidemického systému (PES) v regionu stouplo z páteční hodnoty 62 na 66, když republikový průměr je stále 57.