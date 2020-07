Hlídač státu se opřel do vlády kvůli statistikám. Nejde jim prý důvěřovat

Víkendová úprava ve statistikách ministerstva zdravotnictví, kdy doslova mávnutím proutku ubylo během neděle z údajů přes 1700 lidí v kolonce aktuálně nemocných, se nepozdává zástupcům neziskové organizace Hlídač státu.

„Já bych tomu i věřil. Hlavním problémem je ale jejich důvěryhodnost. Oznámili sice, že vyřazují ze statistik pacienty, kteří tam viseli dlouho, protože je hygieny nestíhaly vyřadit, ale řekli nám pouze výsledek. Už přitom nevysvětlili, proč k úpravě došlo,“ uvedl v rozhovoru pro server seznamzprávy.cz ředitel organizace Michal Bláha.

Bláha připomněl rozporuplná tvrzení ředitele ÚZIS Ladislava Duška z nedávné doby. Ten podle něj ještě na přelomu června a července tvrdil, že všechny systémy fungují. „V neděli v České televizi ale najednou řekl, že hygieny jsou už pět až šest týdnů přetížené, a proto nestíhaly vyřazovat ze statistik lidi. To jsou dvě dost rozporuplná tvrzení,“ konstatuje.

Není už podle slov zástupce Hlídače státu není jasné, kdy Dušek říká pravdu a kdy ne. „Mohli udělat chybu, mohli některé údaje neevidovat nebo to třeba také doteď nikdo nekontroloval. Pro důvěru je nutné říkat fakta, ale oni ani takovou elementární věc nejsou ochotni přiznat a raději mlží,“ nechal se slyšet.

Ředitel připustil, že v tomto případě nejde o úplně zásadní data pro rozhodování ministerstva zdravotnictví, nicméně otázku jejich důvěryhodnosti za zásadní považuje. Stát by měl podle jeho názoru veškeré změny mnohem lépe komunikovat. „Nejde mi o nic jiného, než ať s námi hrají čistou hru a ať jsou jejich rozhodnutí předvídatelná,“ říká.

Bláha dodal, že číslo aktuálně nakažených je podle něj důležité jen pro marketing premiéra Babiše. „Je to směšné, ale říkám to naprosto vážně. Hlavní význam je tedy mediální a to, aby se nemohlo psát, že máme víc nakažených než v první vlně. Pro rozhodování o opatřeních je to ale sekundární nebo terciární údaj,“ uzavřel.