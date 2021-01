Holešovická tržnice požádala ministerstvo zdravotnictví o výjimku

Vláda ve čtvrtek zakázala kvůli epidemii koronaviru s platností ode dneška prodej na tržištích, ve stáncích a v nejrůznějších mobilních zařízeních i pochůzkový a podomní prodej. Zákaz se nevztahuje na pojízdné prodejny zajišťující prodej potravin a drogistického zboží v obcích, kde není možno toto zboží zakoupit v jiné provozovně, uvádí opatření zveřejněné dnes na webu vlády.

"Prodáváme stejné zboží jako večerky nebo supermarkety, naši prodejci kvůli tomu mají ztráty. Ale nesedíme s rukama v klíně. Už teď řešíme s ministerstvem zdravotnictví, jestli by hala nemohla dostat výjimku. Vnímáme, že možná vláda v celém souboru opatření nemůže pamatovat na takhle konkrétní provoz. Víc uvidíme po víkendu," řekla Písačková. Dodala, vedení tržnice si zároveň uvědomuje, že čím více se budou vládní nařízení dodržovat, tím dříve by se mohl vrátit život do aspoň trochu normálních kolejí.

Provoz farmářských a ostatních venkovních trhů a tržišť dosud regulovalo prosincové opatření, jehož platnost v sobotu skončí, také pravidly o vzdálenostech mezi stánky, dostupnosti dezinfekce či počtu lidí na plochu. Zakázáno bylo nabízet na trzích stravovací služby a prodávat pokrmy včetně nápojů určených k bezprostřední konzumaci.

"V naší hale je samozřejmě možné dodržovat všechna dodatečná opatření. Máme tam dezinfekci. Měli jsme tam ostrahu, která kontrolovala počet osob na metr čtvereční, pouštěla dovnitř jen přiměřený počet lidí. Z tohoto důvodu nás mrzí, že hala musí být uzavřena, ale respektujeme to," doplnila Písačková.

Prodej v tržnici podle ní funguje hodně komunitně, prodejci mají z velké části své stálé zákazníky. "Proto jsme už na jaře zveřejnili seznam našich prodejců na webových stránkách, takže lidé mohou zavolat a objednat si zboží. Ztráty tam určitě jsou, je to nemilé. Loni jsme našim prodejcům nabídli slevu na nájmu. Je to hodně čerstvé, ale o slevě uvažujeme i teď," dodala Písačková.